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Аномальная жара в Европе побила рекорд

  • 24.07.2019, 18:39

В Нидерландах и Бельгии зафиксировали исторический рекорд жары.

Исторический максимум температуры зафиксирован в среду в Нидерландах, сообщает нидерландский Королевский институт метеорологии, передает korrespondent.net.

Около 15.00 в населенном пункте Гилзе-Рейен в провинции Северный Брабант температура поднялась до 38,8 градуса по Цельсию. Прежний рекорд был зарегистрирован 23 августа 1944 года и составлял 38,6 градуса.

Рекордно высокая температура воздуха также зарегистрирована в Бельгии – столбик термометра на одной из метеостанций поднялся до 38,9 градуса. Об этом сообщил представитель метеорологического института KMI/IRM Давид Дехенау.

По его словам, 38,9 градуса зафиксировано в Клейне-Брогеле.

"Это самая высокая температура со времени начала метеонаблюдений в 1833 году", - написал он в Twitter.

Дехенау отметил, что в прошлом году и в 2015 году воздух прогревался почти до 38,8 градуса.


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