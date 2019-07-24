В Минске таксист украл сумку с имуществом на $10 тысяч 2 24.07.2019, 18:45

Сумка принадлежала родственникам известного хоккеиста.

В Национальном аэропорту у пассажиров украли сумку, где находилось имущество на сумму $10 тыс., рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском отделе внутренних дел на воздушном транспорте.

В кратчайшие сроки сотрудники милиции нашли нечистого на руку таксиста, который забрал забытый пассажирами багаж.

— Из Нью-Йорка прилетела семья, родственники известного хоккеиста. Добравшись до места проживания, они обнаружили, что не хватает одной сумки. Вернувшись на аэровокзал, нигде ее не нашли и обратились за помощью в милицию, — рассказал начальник отделения уголовного розыска МОВДТ на воздушном транспорте Владимир Рудько.

По записям с камер видеонаблюдения установили, что сумка была оставлена на тележке, ее забрал водитель такси, который потом уехал в направлении Минска. Его личность быстро установили, а к вечеру задержали — водитель снова привез пассажиров в аэропорт.

В сумке лежали деньги, ценности, мобильный телефон и другие гаджеты. К счастью, таксист не успел распорядиться чужим имуществом, лишь достал из мобильника сим-карту, которую позже нашли в его автомобиле.

— Задержанный поначалу не признавал вину, утверждал, что ничего чужого не брал, однако сразу сознался, когда увидел себя на видеозаписи, — продолжает Владимир Федорович. — В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса («Кража»).

Все похищенное имущество вернули владельцам.