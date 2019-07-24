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Как князь Всеслав Новгород завоевал

  • 24.07.2019, 19:01

История борьбы за путь «из варяг в греки».

Осада и захват Новгорода князем Всеславом Полоцким - это один из главных и решающих этапов междоусобной войны между Новгородом и Полоцком. Два крупных политических центра Восточной Европы боролись за господство на торговых путях от Балтики к югу, к Византии. Конкуренция между полочанами и новгородцами и побудила полоцкого князя вести ожесточенные войны, пишет «Литвин».

Предпосылки и причины войны. Взятие и разграбление Новгорода Всеславом стало завершающим этапом в Полоцко-Новгородской войне, которая продолжалась с 1065 по 1067 годы. Эта война показала, что Полоцкая земля обладает достаточной военной мощью, чтобы игнорировать власть Киева. Эта власть ослабла из-за смуты, которая воцарилась в Киевском княжестве и в ее вассальных землях после смерти Ярослава Мудрого в 1054 году.

Полоцкие князья не особенно признавали верховную власть Киева даже в период высшего могущества княжества. Желая основать собственную епархию в княжестве, Всеслав наткнулся на категорический отказ Новгорода, а затем еще и Киева из-за давних территориальных конфликтов. Однако это был всего лишь повод к войне, планы которой князь полоцкий вынашивал не один год.

Причины же войны были такие же, как и у многих других войн в мировой истории, а именно: желание завоевать новые территории, заполучить богатства и новые ресурсы, а также сделать Полоцк центром экономической и политической власти для своей княжеской династии. Последней каплей стало начало строительства крепости Менск (в будущем Минск - столица современной Беларуси) на территории Турово - Пинского княжества. В тот момент Всеслав Чародей окончательно решил, что начнет войну.

Начав боевые действия в 1065 году с осады Пскова, Всеслав потерпел временную неудачу. Он отступил, чтобы исправить ошибки и усовершенствовать войско. Весь следующий год оказался затишьем перед бурей, которая поднялась в январе 1067 года. Во второй раз дойти до Пскова князю Всеславу было не суждено.  Войску Полоцкого княжества помешали новгородцы.

Полочане встретились с дружиной князя новгородского  Мстислава на реке Черехе. В результате битвы новгородские войска были полностью разгромлены, а сам князь, едва не попавший в плен, бежал к своим союзникам в "мать городов русских" - Киев.

Изначально в планах Всеслава не было намерений немедленно взять Новгород, но столь легкая и уверенная победа над противником помогла ему решится на немедленный поход и захват города, который теперь оставался незащищенным. На дворе стоял февраль, когда войска Всеслава подошли к стенам великого града Новгорода.

Лишившись своего правителя и лидера, жители города пребывали в полной растерянности и обороняли город неорганизованно. Полоцкое войско, практически не встретив сопротивления, завладело западной половиной города, где находились княжеская резиденция и другие административные здания того времени.

В остальной же части города полочане встретили довольно яростное сопротивление защитников, которые обороняли от неприятеля каждый дом и улицу, но были разбиты. Полностью разрушив западную часть Новгорода, Всеслав основательно разграбил церковные и княжеские владения, среди которых выделялся храм Святой Софии. Из здания бил вывезены все церковные реликвии.

Это была жестокая месть князя полоцкого за нежелание местного духовенства позволить ему создать свое епископство, о котором он просил накануне войны. Авторитет Новгорода как духовного и церковного центра Киевской Руси был основательно подорван. Город впервые за всю свою историю был практически уничтожен, на возвращение к былой мощи ушли десятилетия.

К тому же, взятие Новгорода автоматически означало начало войны с Киевским княжеством, а Всеслав стал личным врагом братьев Ярославичей, которые незамедлительно начали строить планы своего похода на Полоцк, которые перерастет в одну из самых кровопролитных схваток Восточной Европы за период с 10-го по 13-й век включительно.


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