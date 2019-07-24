Дискуссия «мумий» 3 Виталий Портников

24.07.2019, 19:05

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Виталий Портников

О страшных сказках от уходящих политиков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывает Украине кровавый Майдан, раскол и последующее присоединение к России. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров тоже верит в кровавый государственный переворот, вот только в присоединение к России не верит, нет в Украине соответствующих политических сил, получается, нужно Николая Яновича командировать.

Хорошо, что подобными разговорами теперь занимаются не действующие политики, российские и украинские, а те, кого считаю «политическими мумиями». Жириновский, которым когда-то в России пугали детей, и которого считали возможным претендентом на власть в стране, похоже, превратился в пятое колесо в телеге. Это особенно хорошо заметно на примере аннексированного Крыма, где партийному списку ЛДПР во главе с Жириновским отказали в участии в выборах в местный «Госсовет», объяснив это отсутствием необходимых документов.

Изгнание Жириновского из Крыма, в котором его партия никакой реальной конкуренции «Единой России» не представляла, еще раз напомнило, что в Кремле теряющего политический вес Владимира Вольфовича воспринимают все больше как телевизионного шоумена, даже не как лояльного политика. И, похоже, его единственная задача теперь – пугать украинцев.

В этом смысле задачи Жириновского и Азарова, в принципе, совпадают. Когда слушаешь предсказания Николая Яновича, то как-то даже немного стыдно становится, что когда-то человек с таким горизонтом мышления и таким отношением к собственной стране возглавлял украинское правительство, принимал важные решения, анализировал – подумать только! – ситуацию.

И этот диалог «политических мумий» должен напомнить нам, что даже когда Жириновский и Азаров были еще молоды и полны сил, их мировоззрение не сильно отличалось. Просто тогда мы могли списывать подобные заявления на политическую конъюнктуру, желание встроиться в систему, заработать немалые деньги.

Но сейчас, когда все их основные задачи выполнены, мы можем убедиться, что они на самом деле вероятно думают так – действительно всю свою жизнь проживают в ожидании кровавых рек с обстрелянными берегами. Такая вот страшная сказка от уходящих политиков.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»