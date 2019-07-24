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Науседа призвал страны Балтии к единой позиции по БелАЭС

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  • 24.07.2019, 19:58
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Гитанас Науседа

Литва обсудит с Латвией и Эстонией возможность бойкотировать Островецкую АЭС.

Литва в разговорах с Латвией и Эстонией планирует поднять вопрос бойкота электроэнергии, произведенной на Островецкой АЭС в Беларуси. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом, передает delfi.lv.

Науседа указал, что Литва не хочет давить в этом вопросе, однако если на этой АЭС произойдет авария, то последствия на себе испытает весь регион, не только Литва. Президент Литвы отметил, что соседние страны не будут покупать электроэнергию у этой электростанции, такой позиции придерживается в том числе Польша.

Левитс сказал, что безопасность Островецкой АЭС - абсолютный приоритет для Латвии, ведь АЭС находится недалеко от Латвии.

Островецкая атомная электростанция в Беларуси строится примерно в 50 километрах от Вильнюса и менее чем в 30 километрах от литовской границы. Дата запуска первого энергетического реактора запланирована на осень этого года.

Правительство Литвы заявляет, что электростанция строится без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.


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