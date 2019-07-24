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Путин принял в Кремле сбежавшего из Кыргызстана экс-президента

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  • 24.07.2019, 20:19
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Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев улетел на самолете с российской авиабазы.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. О встрече с бывшим главой Кыргызстана журналистам рассказал президент России, сообщает ТАСС.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым]», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, речь шла «о ситуации в регионе и в Кыргызстане».

Путин также добавил, что «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности».

Ранее 24 июля Атамбаев улетел из Кыргызстана в Россию. При этом он улетел на самолете с российской авиабазы в городе Кант.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год, новым президентом страны стал Сооронбай Жээнбеков.

В конце июня парламент Киргизии снял неприкосновенность с Атамбаева. Генпрокуратура страны выдвинула против него обвинения в незаконном завладении участком, незаконном освобождении криминального авторитета и обогащении, а также в коррупции и возможной причастности к незаконным поставкам угля. Отсутствие неприкосновенности открывает возможность для уголовного преследования экс-президента.

После этого Атамбаева уже трижды его приглашали на допрос в МВД в качестве свидетеля, однако экс-президент повестки проигнорировал. Обвинения, выдвинутые против него на родине, Атамбаев отвергает.


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