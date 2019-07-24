закрыть
24 июля 2019, среда, 22:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Новый состав украинской Рады моложе предыдущего на семь лет

6
  • 24.07.2019, 20:38

Самой «младшей» партией оказалась партия «Слуга народа», а «старшей» - «Батькивщина».

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва в среднем на 7 лет младше своих предшественников. Такие данные опубликовала гражданская сеть ОПОРА в среду, 24 июля.

"41 год - это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента, то есть в 2014 году этот показатель составлял - 48,4 года", - отметили в ОПОРЕ.

В новую Раду выбрали:

- 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет,

- 121 депутата - от 31 до 45 лет,

- 58 депутатов - от 46 до 60.

- 3 депутатов, которым больше 60 лет.

Самому молодому депутату Святославу Юрашу 23 года он прошел в Раду по списку Слуги народа, а самому старшему - 78 лет. Речь идет о Юрии Иоффе из партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Самой молодой партией оказалась Слуга народа, а самой старшей - Батькивщина. Средний возраст нардепа среди партии и самовыдвиженцев: Слуга народа - 37,6 г.; Голос - 38 г.; Европейская солидарность - 46,7 г.; Самовыдвиженцы и другие партии - 46,8 г.; Оппозиционная платформа - За жизнь - 48,8 г.; Батькивщина - 49,8 г.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев