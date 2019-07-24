В Петербурге проходит митинг «За честные выборы» 2 24.07.2019, 21:06

Фото: DW

В митинге участвуют около четырех тысяч человек.

В Санкт-Петербурге на площади перед Финляндским вокзалом проходит согласованный митинг против нарушений на выборах. Как передает с места событий в среду, 24 июля, корреспондент DW, акция началась с минуты молчания в память гражданской активистки Елены Григорьевой, зверски убитой 22 июля.

Организаторами митинга были более 20 организаций и общественных движений, включая партии "Справедливая Россия", "Яблоко", КПРФ и "Партию роста", уточняет агентство "Интерфакс". Ожидается выступления кандидатов в губернаторы города, участников выборов муниципальных депутатов. На акции присутствует около трех - четырех тысяч человек, перед рамками, через которые пропускают участников митинга, остаются очереди.

"Давайте докажем им, что мы свободные граждане самого свободного и самого демократичного города России", - заявил, открывая митинг депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров, зарегистрированный кандидатом в муниципальные депутаты, тем не менее, призвал к реальному наказанию членов избирательных комиссии, уличенных в нарушении законов о выборах.

По сообщениям корреспондента DW, мирный митинг пытаются сорвать провокаторы, но акция, проходящая в плотном кольце правоохранителей, пока продолжается мирно.

Митинг за честные выборы в Санкт-Петербурге пытались прерывать провокаторы. Организаторам удавалось не допустить их к микрофону, собравшиеся освистывали провокаторов. Полиция не реагировала на попытки мешать проведению митинга pic.twitter.com/eYveoIxP4y — DW на русском (@dw_russian) July 24, 2019

Две тысячи жалоб

Муниципальные выборы и выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидаты жаловались на многочисленные нарушения в работе муниципальных избиркомов, в том числе подставные очереди, утерю комиссией сданных документов, признание подписей в поддержку недействительными.

Ранее 80 кандидатов обратились к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с просьбой отменить выборы и распустить ряд муниципальных избиркомов. Во время заседания ЦИК 24 июля его член Александр Кинев заявил, что в избирком за последнее время поступило две тысячи жалоб на ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге, сообщает "Новая газета".