В Минске водителя оштрафовали за пробуксовку 4 24.07.2019, 21:15

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Иллюстрационное фото

Дрифт парня попал на видео.

В Госавтоинспекцию Ленинского района г. Минска поступило заявление о том, что на территории стоянки у здания номер 23а по улице Октябрьской водитель автомобиля Volkswagen Polo умышленно путем пробуксовки передних колес повредил асфальтное покрытие. ГАИ по данному факту провела проверку, передает onliner.by.

— На предоставленной в ОГАИ видеозаписи видно, как парень поливает колеса жидкостью, после садится в автомобиль, буксует и в этот момент улица покрывается густым облаком дыма, — сообщили в правоохранительных органах.

Установлено, что автомобилем управлял молодой человек 1999 года рождения. В настоящее время он привлечен к административной ответственности за нарушение ст. 18.35 КоАП («Преднамеренное повреждение дорожного покрытия») и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 2 б. в. (51 рубль).

В ГАИ сообщили, что водительский стаж у парня чуть более двух лет, однако, несмотря на это, он привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 23 раза: дважды был виновником ДТП, два раза привлекался за нарушение правил остановки и стоянки, пять раз — за превышение скорости движения. За скорость, кстати, в мае 2018 года он был лишен права управления транспортными средствами и уже в июне того же года попался за рулем транспортного средства без прав, за что также был привлечен к ответственности. На его счету есть и другие нарушения.