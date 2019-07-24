Джонсон назначил первых трех министров 24.07.2019, 21:38

Премьер-министр Великобритании назначил министра финансов, внутренних дел и главу британского МИД.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров нового правительства, сообщает The Guardian.

Новым канцлером казначейства (министром финансов — прим..) Великобритании стал Саджид Джавид. Ранее он занимал пост главы Министерства внутренних дел.

Вместо Джавида новым министром внутренних дел Великобритании Джонсон назначил Прити Пател. В 2016-2017 годах Пател занимала пост министра по делам международного развития, однако была вынуждена уйти в отставку после того, как провела ряд встреч с израильскими официальными лицами без согласования с Терезой Мэй, которая тогда была премьер-министром.

Джонсон также уже назначил нового министра иностранных дел. Им стал экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.