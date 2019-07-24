Лига чемпионов: БАТЭ победил «Русенборг» - 2:1 24.07.2019, 21:58

Белорусы оказались сильнее чемпиона Норвегии в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ.

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома одолел норвежский «Русенборг» — 2:1.

БАТЭ — «Русенборг» — 2:1

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Туоминен, 85), Риос, Стасевич (к), Волков, Бага, Милич (Мукам, 78), Симович.

Запасные: Черник, Йонассен, Березкин, Бессмертный, Ходжаниязов.

«Русенборг»: Хансен, Хеденстад, Мелинг, Региниуссен, Йенсен (к), А.Конрадсен, Де Ланлай (Хелланд, 77), Седерлунд, Ховланд, Акинтола (Адегбенро, 64), Лундемо.

Запасные: Эстбе, Денич, Трондсен, Вальсвик, Осен.

Голы: 1:0 — Стасевич (5). 1:1 — Конрадсен (25). 2:1 — Скавыш (51).

Предупреждения: Де Ланлай (4). Хеденстад (13).

Ответный поединок с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме. В случае победы по сумме двух встреч над «Русенборгом» футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары «Марибор» (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция). Проигравший противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир - Лигу Европы - и в 3-м круге квалификации сыграет с клубом «Сараево» из Боснии и Герцеговины.