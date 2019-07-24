В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту 1 24.07.2019, 22:24

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Фото: Lizori

Судно задержали в порту Ейска на Кубани.

В Российской Федерации в порту Ейска на Кубани задержали судно Lizori с 14 гражданами Украины на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, судно Lizori ходит под флагом Республики Молдовы.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - заявила инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольги Ананьиной.

По ее словам, трех украинцев отправили домой 23 июля. Также она добавила, что вопрос отправки других членов экипажа решается.

Российский профсоюз моряков распространил информацию о задержании судна из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности - 11,23 тыс. долларов.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбастранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.