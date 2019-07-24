Алексей Бага: В Норвегии будет другой «Русенборг» 24.07.2019, 22:26

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Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ прокомментировал победу над чемпионом Норвегии.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Русенборгом» (2:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает «Трибуна».

– В чем ключевые факторы этой победы БАТЭ сегодня?

– Как и всегда в таких тяжелых играх: где-то терпение, где-то мастерство ребят, где-то какие-то другие мелочи сказываются. Потому что в таких играх каждая мелочь на вес золота, поэтому все сегодня сложилось в нашу пользу.

– Сегодня увидели два классных БАТЭ: один – атакующий, один – защищающийся. Потому что во втором тайме, по-моему, вообще не отдали пространства сопернику.

– В принципе, это нормальная картина в еврокубках. Игра команды или какая-то игровая ситуация тебя заставляет обороняться (что тоже надо хорошо уметь делать) и выходить в контратаку. Плюс ко всему опять же стандартные положения ну и игра в атаке. Когда нас соперник заставляет играть в обороне – тут ничего зазорного нету. Это нормальная ситуация.

– Что говорили в перерыве команде? Потому что вторая половина тайма – не самая лучшая для БАТЭ.

– Начали не очень важно. Хорошо, что забили гол на 51-й минуте. И было уже какое-то психологическое преимущество у нас. В перерыве ничего такого. Маленькие корректировки. Никаких передряг.

– За неделю может ли измениться игра перед ответным поединком?

– Думаю, в Норвегии будет другой «Русенборг». В первые 20 минут не знали, с чем связана их такая игра. Но это проблемы тренера «Русенборга». Но я уверен, что это будет уже другая команда. Нам будет так же тяжело. Может, еще и тяжелее, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5»