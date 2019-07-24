«Радио Свобода»: Нападавший был соседом белорусского дипломата 1 24.07.2019, 22:35

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Сообщается, что у стрелявшего и дипломата был бытовой конфликт.

В столице Турции Анкаре неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси Александра Поганшева.

Дипломата в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию с огнестрельным ранением. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Нападавший совершил самоубийство. По данным СМИ он был соседом Поганшева и у них был бытовой конфликт, передает «Радио Свобода».

МИД Беларуси заявил, что стрелявший был психически неуравновешенным.