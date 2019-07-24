«Отныне Путин вам не указ! Живите свободно!» 2 24.07.2019, 22:48

2,810

Как шаман пешком идет из Якутии в Москву изгонять Путина.

50-летний житель Якутии Александр Габышев уже полгода пешком идет в Москву с другого конца России вместе с собакой и верным попутчиком-хроникером по имени Ворон. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник, а в Москве он хочет свергнуть Путина, пишет “Настоящее время”.

"Города и села управляются отныне независимо и самостоятельно. Это закон! И отныне Путин вам не указ! Живите свободно!" – призвал он на одном из митингов по дороге.

К свержению шаман готовится основательно. Говорит, что на одних только камланиях, общении с духами, оберегах и древних обрядах далеко не уедешь. Поэтому надо собирать народ и вместе идти на Москву.

"Я народ собираю – вот весь мой обряд. Поэтому я говорю: пошли со мной, – говорит Габышев своим сторонникам. – Многому научитесь, если с нами пойдете: как выживать, как жить в лесу. Идите со мной, тогда только мы этот мир поменяем. Один я слаб".

В Чите без всякой рекламы посмотреть на шамана собралось до 700 человек. Следующий крупный пункт на трассе шамана – Улан-Удэ.

"Изгнать Путина надо – и все. У меня эта только задача. И все наладится, я верю, – рассказывает шаман. – Пока мы протестным маршем идем, а если надо будет – и силу применим, Но – если надо будет. А пока нет, пока мы мирно идем".

Желающих присоединиться к шаману пока нет. Но его уже начали узнавать на трассах, и с каждым километром растет число сочувствующих ему и тех, кто готов помочь Габышеву материально.

"Вот меня тут скромный подарок – банка тушенки, вода, еда, – передает шаману дары один из тех, кто его поддерживает. – Я видел, как ты шел. Держи! Чтобы все у тебя было!"

В день шаману и его спутнику удается проходить до 20 км. Ночуют странники в лесу или в поле, а утром собирают нехитрый скарб и снова отправляются в путь. И почти на каждом участке трассы Габышева сопровождают журналисты, блоггеры и сигналы автомобильных клаксонов – это что-то вроде приветствия и пожелания им удачи в пути.

Житель Якутии Беликто Дугаров рассказывает, что лишь на днях узнал о походе земляка на Москву, а сегодня уже встретил его на трассе:

"Вы представляете: из Якутии дойти пешком до Москвы! Таких прецедентов не было, – говорит Дугаров. – Само по себе это предприятие по пешему переходу, уже заслуживает. Вне зависимости от политической подоплеки".

Пока от Москвы шамана и его спутника отделяют порядка 6 тысяч километров. Если Габышев будет двигаться в нынешнем темпе, в столице он окажется не раньше мая следующего года.