КНДР провела запуск неопознанных ракет 25.07.2019, 7:50

Ракеты были запущены из окрестностей города Вонсан и пролетели около 430 км.

Во вторник утром с восточного побережья Северной Кореи были запущены по меньшей мере две неопознанные ракеты. «Рейтер» пишет об этом со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи, передает «Голос Америки».

Снаряды пролетели около 430 км, утверждают южнокорейские военные. Подробности запуска, который состоялся в районе города Вонсан, пока не известны.

Это первый запуск северокорейских ракет после импровизированной встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского правителя Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею. Встреча состоялась по инициативе Трампа в конце июня.

Последний раз власти КНДР проводили испытания ракет малой дальности в мае. За пуском ракет лично наблюдал Ким Чен Ын. Новая северокорейская ракета стала сюрпризом для экспертов, которые отметили ее способность маневрировать и оставаться незаметной во время полета.

Во вторник Ким в сопровождении руководителей северокорейской ракетной программы осмотрел недавно построенную для ВМС КНДР подводную лодку. Это говорит о том, что режим чучхе, возможно, развивает программу создания подводных баллистических ракет.