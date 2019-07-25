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Раненого в Турции белорусского дипломата прооперировали

  • 25.07.2019, 7:59

О ходе операции рассказал глава турецкого МИД.

В Анкаре успешно прооперировали советника посольства Беларуси Александра Поганшева, который получил огнестрельное ранение в ходе нападения 24 июля, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Hurriyet.

«Дипломата немедленно доставили в больницу, и операция прошла успешно», — сказал министр. Сейчас сотрудник посольства находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату, добавил он.

По словам главы МИД, у нападавшего не было политических мотивов, «это обычное преступление». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием ситуации, сказал министр.

24 июля на советника посольства Беларуси в Турции было совершено нападение. В него выстрелили, когда он возвращался домой вместе с ребенком. Злоумышленник покончил с собой, дипломата госпитализировали, ребенок не пострадал.

Нападавшим был отставной военный, по данным T24 и Haberturk, он был соседом дипломата и враждовал с ним. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что злоумышленник был психически неуравновешенным.

В декабре 2016 года в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов. В него трижды выстрелили, когда он выступал с речью в Центре современного искусства. Стрелка убили на месте, им оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ. Обвинения по делу об убийстве Карлова власти Турции предъявили 28 фигурантам, в том числе оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара считает одним из ответственных за попытку госпереворота в июле 2016 года.


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