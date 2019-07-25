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ЦИК Украины: Партия Зеленского получает 254 места в Раде из 424

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  • 25.07.2019, 8:11
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Фото: УНН

В Верховную Раду Украины проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,76% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Лидирует «Слуга народа» - 43.17%. Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13.02%, третьем – «Батькивщина» - 8.18%, четвертом «Европейская солидарность» - 8.11%, пятом – «Голос» - 5.83%.

С учетом кандидатов, победивших в мажоритарных округах партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получает 254 места в Верховной Раде из 424.


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