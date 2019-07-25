Беларусь официально стала страной принудительного труда 22 25.07.2019, 8:17

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Что означают поправки, внесенные в Трудовой кодекс.

Новый Трудовой кодекс окончательно утвержден и вступит в юридическую силу в ближайшие полгода. Предыдущей редакции документа в следующем году исполнилось бы 20 лет. Поправок требовало и время, и изменяющиеся условия работы. Тысячи работников встретились с несовершенствами в законе на собственном примере, сообщает «Белсат».

«Были задержания зарплаты. Подождали, промолчали – после дождались».

«На сегодня ситуация такова, что из страны уехало много рабочих-строителей – это видно, это ощутимо».

«Рабочих специалистов не хватает. Почему? Это я вам не скажу».

«Мои права очень часто нарушаются. Но закрываешь глаза на это, так как нужно работать и конфликтовать с руководством не очень хочется. Ведь попробуй после устроиться на работу», – рассказывают прохожие.

Среди нового в Трудовом кодексе – фрилансерство, а точнее, дистанционная работа. Теперь такие работники смогут иметь нескольких работодателей, а также оплачиваемый отпуск и лист нетрудоспособности.

Правда, к примеру, нашим коллегам журналистам-фрилансерам это ничего не дает, хотя соответствующие обращения законодатели получали неоднократно. К сожалению, сфера СМИ, сфера информации остается жестко регулируемой, и государство не готово идти на какой-то фриланс.

«Если для работников других профессий разрешено работать сразу с несколькими предприятиями, то для журналистов есть точная привязка – ты журналист определенного медиа», – говорит заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Положительное в обновленном законе – двухнедельный отпуск для мужчин в случае рождения ребенка. А в противовес – право для нанимателя отправлять в командировки и на субботники молодых матерей, которые преждевременно решили выйти из декретного отпуска. Хватает и других противоречий.

«Законодательно разрешено передавать рабочих другому нанимателю с его согласия на полгода. Но мы прекрасно понимаем, что на день можно вернуть человека, а потом опять перевести на полгода. И, во-вторых, при этом краткосрочном контракте, а кто будет запрашивать это согласие у работника?» – объясняет член БКДП Сергей Антусевич.

При этом, если в старой редакции Трудового кодекса была прямой запрет переводить рабочих на краткосрочные контракты, то сейчас для нанимателя это законодательное право. Рабочий же уволиться по собственному желанию во время контракта права не имеет. Поэтому Беларусь с новым законом можно называть «страной принудительного труда».

«Закон стал не только худший в мире, но Беларусь стала страной временной занятости: краткосрочные контракты, которые распространены во всем мире, но как исключение, у нас они стали законодательной нормой. И мы единственная такая страна», – говорит председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Новый Трудовой кодекс взял самые спорные положения двух президентских декретов – 5-го и 29-го: о краткосрочных контрактах, системе чрезмерных наказаний работников и дополнительных возможностях их увольнения.