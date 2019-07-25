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Главный тренер «Русенборга»: Дома мы будем играть в рок-н-ролл

  • 25.07.2019, 7:43
Эрик Хорнеланд

Эйрик Хорнеланд прокомментировал матч с БАТЭ.

Главный тренер "Русенборга" Эйрик Хорнеланд прокомментировал pressball.by матч с БАТЭ (1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

- Какие перспективы у "Русенборга" в ответном матче?

- Думаю, в ответной встрече все возможно. Это был довольно равный матч двух команд, которые хотели выиграть.

- Удивлены, что так много владели мячом?

- Не удивлен. Знали, что БАТЭ хорош в контратаках. Несмотря на начало встречи, думаю, мы неплохо действовали и создавали моменты. В целом, мы довольны.

- Проигрывая 1:2, вы все равно шли в атаку…

- Это наш хороший ментальный настрой. В "Русенборге" такой и должен быть. Мы много атаковали, хорошо попадали. Хотя можно играть еще лучше.

- Ваша команда не реализовала много моментов. Вас это настораживает?

- Этот матч показал, что создавать моменты в игре с БАТЭ можно. Дома мы будем играть в рок-н-ролл. Очень хотим пройти во второй раунд.

- Вас расстраивает, что не удалось забить второй гол?

- Да.

- Почему команда заснула в начале и первого, и второго таймов, позволив сопернику быстро забить?

- Действительно, первые 15 минут мы оказались ментально не готовы соревноваться на таком международном уровне. Но затем подняли темп и играли достойно.

- Что думаете по поводу пенальти?

- По-моему, это выглядело, как пенальти.

- Как игроки справились с таким ранним ударом?

- Это демонстрирует наш сильный характер и силу воли. Мы развиваемся и можем хорошо выступать в Европе.


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