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В Литве под синагогой нашли уникальные сокровища

  • 25.07.2019, 8:31
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Кроме того, археологи обнаружили бесценную надпись.

Среди погребенных под землей останков Большой синагоги Вильнюса археологи обнаружили бесценную надпись, красочные полы, груды монет и части бима — строения, где находится Тора.

Синагога была разрушена в 1957 году, над ней построили детский сад и школу, сообщает Live Science.

Археологи знали, где находятся останки синагоги. Но за исключением небольших раскопок, проведенных литовскими археологами в 2011 году, этот объект не был тщательно исследован до 2015 года, когда Джон Селигман и его коллеги из израильского управления древностей использовали георадар, проникающий сквозь землю, чтобы точно определить руины исторического здания, прежде чем приступить к раскопкам.

Когда начались раскопки, археологи, в том числе Юстинас Рачас из Сил охраны культурного наследия Литвы, начали находить замечательные сокровища. Они определили две ритуальные бани, известные как миквы; часть бима; и напольную плитку.

В прошлом сезоне археологи обнаружили переднюю часть бима, которая изначально была двухэтажной в 18 веке. Они также нашли таблички, пол с красивыми красно-черными геометрическими узорами и подвал под бимахом, в котором хранился молитвенник до Холокоста. Кроме того, было около 200 монет, датируемых XVI—XX вв.еками, и пуговицы армии Наполеона, вероятно, из-за того, что французские войска прошли через Вильнюс.

«Однако самым важным открытием была большая надпись, которую два сына сделали в честь своих родителей в 1796 году», — сказал Селигман. Эта надпись «была частью каменного стола для чтения Торы, стоявшего на великолепном биме синагоги в Вильнюсе».

Два брата — раввин Элиэзер и раввин Шмуэль — почтили свою мать Сару и своего отца раввина Хаима, который эмигрировал из Литвы в Эрец Исраэль и поселился в Тверии, согласно надписи. По словам руководителя раскопок, эта находка иллюстрирует глубокую связь еврейской общины Литвы со Святой Землей.


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