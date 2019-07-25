закрыть
25 июля 2019, четверг, 11:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Борис Джонсон сформировал новое правительство Британии

  • 25.07.2019, 8:55
Фото: AFP 2018 / KIRSTY WIGGLESWORTH

Большинство министров – сторонники Brexit.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду вечером объявил список новых министров, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В целом 17 бывших старших министров правительства Терезы Мэй были отправлены в отставку или сами ушли с должности.

Бывший министр внутренних дел Саджид Джавид получил ключевую роль канцлера. Он поддержал Джонсона после того, как выбыл из гонки за пост лидера Консервативной партии.

Прити Патель, которая ушла с должности министра по вопросам международного развития в 2017 году после проведения несанкционированных встреч с израильскими чиновниками, стала главой МВД.

Министерство иностранных дел возглавил Доминик Рааб - бывший министр по вопросам Brexit, который ушел в отставку из-за несогласия со стратегией Мэй по выходу из ЕС. Министром по вопросам Brexit остался Стивен Барклай.

Гэвин Уильямсон снова вернулся в правительство, на этот раз на должность министра образования. Три месяца назад он был уволен с должности министра того, как в правительстве пришли к выводу, что он несет ответственность за утечку несанкционированной информации с заседания Совета национальной безопасности.

Наиболее неожиданной стала отставка министра обороны Пенни Мордаунт, ведущей сторонницы Brexit и популярного в партии политика. Ее заменил Бен Уоллес, бывший военный и давний союзник Джонсона.

Должности также получили еще несколько политиков, причастных к кампании за Brexit.

Майкл Гоув покинул пост министра окружающей среды, чтобы стать канцлером герцогства Ланкастер - старшая министерская роль, но без конкретного портфеля. Сторонник жесткого Brexit Джейкоб Риз-Могг стал лидером Палаты общин - это его первая правительственная должность.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев