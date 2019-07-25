Брестчане: Факты о заводе АКБ – это шило в мешке, которое пытались спрятать 6 25.07.2019, 9:20

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Окончательной победой станет полное закрытие завода.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом добились очередной победы: третье заключение государственной экологической экспертизы по заводу «АйПауэр» было отрицательным.

Можно ли сказать, что длительный протест брестчан увенчался успехом?

Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к лидерам протестов против АКБ под Брестом Сергею Петрухину и Александру Кабанову.

- ООО «АйПауэр» получил отрицательной заключение государственной экологической экспертизы. Как бы вы прокомментировали это событие?

Сергей Петрухин: - Это еще один гвоздь в крышку гроба аккумуляторного завода. Все настолько очевидно, что их завод даже экспертиза не хочет принимать. Я считаю, что это конец. Но окончательной победой будет полное закрытие завода.

Ведь то, что там происходит - не совсем нам понятно. Рабочие туда ходят, какие-то работы ведутся. Может, они хотят его как-то реанимировать, как-то запустить. Но даже экологи не хотят связываться с этим заводом, ведь они понимают, что там полный гамон.

- Представители завода заявили, что не собираются его закрывать и будут исправлять нарушения. Вас устраивает такой расклад?

С. Петрухин:- В нашей насквозь коррумпированной стране возможно все. Поэтому руководство завода питает надежду его открыть. Но я считаю, что все их недочеты просто невозможно исправить. Там все построено на нарушении законодательства и коррупции. Поэтому ООО «АйПауэр» и подает жалобы.

Ведь если завод построен с нарушениями и сейчас его не запускают, то кто имел право дать разрешение на его строительство? Кто подписывал все экспертизы? Многим чиновникам просто грозит тюрьма.

Поэтому для полной победы нужно их додавить. Ведь все может закончится тем, что они проведут «стопятьсот» процедур и тихонько откроют завод. Поэтому мы продолжим «кормить голубей» и дежурить под заводом.

- Является ли задержание сооснователя завода Виктора Лемешевского прямым доказательством того, что завод был построен с нарушениями?

С. Петрухин:- Это является доказательством того, что бизнес Виктор Матвеевич вел неправедно, если можно так сказать. Его задержали за дачу взяток, за завод, который он строил в Зеленом бору в Ивацевичском районе. Отходы с этого завода вывозили два предпринимателя, бывших милиционера. Отходы первого и второго классов опасности. В нашей стране, где якобы постоянно говорится о защите природы, как это может случится?

Людей штрафуют за оставленную в лесу бутылку или за пойманного сома на $1000, а Лемешевского за загрязнение земли штрафуют по $300-500 по «административке». Это просто несопоставимо.

Я считаю, что он просто всех обманул, и чиновников, и Лукашенко. Наговорил ему того, чего нет. Выбросы трех килограммов свинца в год, о которых он говорит - это просто немыслимо. Такой же завод в Китае выбрасывает 165 килограммов. И это при условии того, что там стоят хорошие фильтры.

Опять же, я не специалист, но по их сведениям завод под Брестом стоит $26 миллионов в год. А у подобного завода в Индии или Китае только очистные стоят $150 миллионов. Это просто шило в мешке, которое пытались спрятать.

Кроме того, здесь собирались еще построить завод по переработке старых аккумуляторов. Приезжал профессор Сергей Жданок и рассказывал о том, что в Бресте будут перерабатывать старые аккумуляторные батареи. Затем они вырезали этот фрагмент из передачи, которую показывали по телевизору, но мы успели ее скачать и распространить в соцсетях.

Представляете?! Полный цикл да еще и переработка старых.

- Возможно ли было это уголовное дело и решение экспертизы без протестной активности брестчан?

С. Петрухин: - Одназначно нет. Только протест, когда люди выходили на площадь, мирно высказывали свои требования. Все было хорошо организованно: Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк находили нарушения, информацию о преступлениях «Айпауэра». Это все распространялось с помощью независимых СМИ и блогеров. Только благодаря огласке люди узнали о проблеме и начали выходить на площадь. Сейчас даже милиции на кормлении голубей нет. Два-три милиционера, которые просто стоят в стороне.

- Немного шуточный вопрос. Директор завода АКБ заявлял о том, что выйдет на протест, если предприятие закроют. Как вы думаете, много людей его бы поддержали?

С. Петрухин: - Мы ему уже говорили, что пусть попробует выйти. Его же будет ждать ОМОН. А если серьезно - никто просто его не поддержит. Этот завод себя настолько дискредитировал, что у брестчан он вызывает огромное отторжение. Даже если предположить, что завод все-таки заработает, то это будет такой гемморой для людей, которые будут с ним сотрудничать. Ведь брестчан уже просто не остановить. Если завод запустят - ситуация только усугубится.

- Противники завода АКБ под Брестом заявили, что идут на «выборы». Какие цели вы преследуете?

Александр Кабанов:- Самая главная цель - сделать так, чтобы люди перестали говорить, что от них ничего не зависит, а начали понимать, что от них зависит все. На примере протеста против работы завода АКБ под Брестом люди доказали, что чего-то можно добиться. Мы хотим это все перевести в плоскость «выборов».

Хотим по-максимуму привлечь брестчан к этому процессу, достучаться до людей, которые далеки от политики, ведь многие ей не интересуются. Именно по этой причине наша страна находится в такой ситуации.

Будущее нашей страны, будущего поколения зависит от того, как люди будут принимать участие в политической жизни страны.

Хотим, чтобы люди обращали внимание на программы кандидатов, а не на род их профессиональной деятельности. Нужно менять психологию, взгляд на жизнь, мировосприятие. Только вместе мы можем добиться того, чтобы люди жили так, как они хотят, а не кто-то им указывал.

- Если не секрет, кто будет участвовать в «выборах»?

А. Кабанов:- Пока я не могу это озвучить эту информацию. Утверждена моя кандидатура. Я буду баллотироваться по одному из округов Бреста. Все зависит от того, какая будет у нас команда. Мы думаем, что в кампании будут участвовать четыре кандидата. Если не будет достаточно людей - три кандидата.

- Какие практические советы вы бы могли дать людям, которые борются против вредных предприятий в своих городах?

А. Кабанов:- Меня приглалсили в Могилев, чтобы поделиться опытом, как формировалась инициативная группа в Бресте, на что стоит обратить внимание. Я хочу рассказать, что на самом деле важно все. Важно распределение работы в инициативной группе. Кто-то должен заниматься перепиской с органами, кто-то законодательством, кто-то освещением событий. Хочется передать опыт, который есть у нас. Считаю, что это важно. CМИ не так много внимания уделяли нашим внутренним вопросам, а это очень важно для организации работы.

С. Петрухин:- Единственный способ борьбы - длительный и мирный протест. Без насилия и агрессии, последовательный, с поисками фактов и приданием их огласке. Протест обречен на успех, если он будет длительным и массовым. У нас он даже массовым не был, но проходил каждые выходные. Cветлогорчане также начали выходить на протест каждые выходные: 15-20 человек, но выходят и «кормят голубей» в центре города.

Брест показал очень яркий пример - все возможно и все в наших руках. Конечно, чиновники взяли паузу, их подлость и склонность ко лжи не знают границ. Им верить нельзя, поэтому мы не прекращаем работу. Но люди, которые объединились и имеют какую-то цель, могут решить любую проблему.