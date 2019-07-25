«Не удалось накопить на Ferrari, потому построил ее сам» 6 25.07.2019, 9:40

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Как белорус своими руками сделал машину мечты.

Было все: и детские мечты, и сломанный мотор, и пена со стекловолокном, и печать элементов на 3D-принтере, и фурор на автофестивале. Планировал ли эту череду событий создатель машины Сергей? Вряд ли. Говорит, ему просто не хотелось выбрасывать 2,5-литровый V6 от спорткупе Ford Cougar. Тут же всплыли воспоминания из детства, увиденные в сети фотки ныне забытого концепта Ferrari, красивое имя Изольда. А дальше — дело техники. Какой именно — рассказывает onliner.by.

Случайный проект

Почему Izolda? Сергей утверждает, что у него нет знакомых с таким именем, связи с белокурой принцессой Ирландии, исцелившей Тристана, тоже никакой. Просто звучит красиво. После «бренд» стали креативно раскручивать — нужно ведь было выдумать логотип. Так имя разделили на два слова — «изо льда». Небольшой мозговой штурм, построение логической цепочки, и логотип готов — конечно, айсберг.

По образованию Сергей — военный радиоинженер. Когда служба в Вооруженных силах закончилась, он начал думать, чем себя занять. На заднем дворе своего дома в Березе (Брестская область) мужчина открыл СТО с двумя подъемниками. Запустил вполне успешное собственное дело. Вспоминает: «Однажды приехала женщина на спортивном купе Ford Cougar. Мне сразу понравилась передняя панель этой машины. А в ходе диагностики стало понятно, что двигателю нужна „капиталка“. Речь идет о 2,5-литровом V6 с мощностью в 170 л. с. Хозяйка махнула рукой на ремонт и решила купить другой (б/у) мотор. Когда работа по замене агрегатов была завершена, спросил у нее: „А что делать со старым?“ Она ответила, мол, что хотите».

Что делать с двигателем? Не сдавать же на металлолом. Тут Сергей вспомнил про концепт Ferrari F 250. В сети можно найти не так много картинок той модели, но именно этот дизайн врезался в память жителю белорусской Березы. Мужчина не стал ждать момента, когда заработает на гиперкар, а решил создать копию самостоятельно. По крайней мере, попробовать.

Форма кузова

«Изначально планировал построить авто на раме, но никак не получалось из-за нехватки профессионального оборудования. Потому остановился на варианте несущего кузова, — вспоминает собеседник. — К тому моменту я уже нашел коробку передач, отчистил, отмыл ее. Та же процедура реновации уже была проделана с V-образным мотором. Позже появился донор — Ford Mondeo. В его подкапотное пространство идеально ложился двигатель. Переднюю часть отрезали и поставили назад — таким образом, чтобы вышла среднемоторная компоновка. Потом у еще одного Mondeo отрезали переднюю часть и поставили ее на сей раз спереди. Между двумя половинками легла крыша от Toyota Celica. Так решили, чтобы упростить задачу по подбору ветрового стекла. Где-то читал, что при постройке самодельной машины поиск „лобовика“ нужного размера становится дикой проблемой. А изготавливать под заказ — дело затратное. Наконец каркас был готов».

Немного о ходовой части. «Макферсон» сюда не поставить — слишком низко расположен корпус по отношению к колесам. Высоты не хватило бы. Потому использована двухрычажная система. Рычаги и балка — от «Жигулей». А вот ступицу пришлось изобретать. Сергей делал чертежи, каким образом она должна выглядеть, чтобы идеально встать на машину. А после ступицу вытачивали на станке. У пары задних колес места больше, система «Макферсон» поместилась.

На каркас должна была лечь сама форма кузова. Практически всю машину по сторонам покрыли толстым слоем строительной пены. Из нее уже выводили формы, изгибы и углы, после вырезали отверстия под оптику и воздуховоды. Этот слой пены был зашпаклеван. Получился автомобиль точно такой же формы, что и конечный вариант в красной краске, только из пены. После застывшие куски поделили на элементы (капот, крылья, бамперы). Их покрыли стекловолокном для создания матрицы. Исключение — боковые зеркала, их очертание вылепили из пластилина. Матрицу как форму для отливки использовали для создания самих элементов. В отливке участвовало то же стекловолокно и эпоксидная смола. После матрица, как и пена, была уже не нужна. Но Сергей ее не выбросил — шутит, что оставил на случай серийного производства. На элементы легла шпаклевка, каждый из них подгонялся к другому с миллиметровой точностью.

Около четырех месяцев ушло на конструкцию дверей — крыльев бабочки. Сергей говорит, это не самое хорошее решение: неудобно садиться за руль, мешает боковое стекло в поднятом состоянии. Петли крепятся к стойке, а роль подъемного механизма играют два газовых амортизатора по 750 ньютонов каждый. Отдельная проблема — как именно их расположить и спрятать в полости двери, чтобы не потерять в эстетике и выиграть в функциональности.

Под передней крышкой капота пока ничего, кроме радиатора. Но места хватает для обустройства небольшого багажного отделения.

Детали и конечный вид

Внутри «Изольда» выглядит намного более прозаично, чем снаружи. В основе — та самая приглянувшаяся Сергею приборная панель от Ford Cougar. В салоне есть место только для двух человек, за спинками кресел можно положить разве что средних размеров чемодан. Сами сиденья также без особых изысков.

Фары отливали отдельно — из прозрачной «эпоксидки». Корпус фонарей головной оптики от Fiat Punto с некоторыми доработками (например, «ангельскими глазками»). В основе задней оптики — красная форма, отпечатанная на 3D-принтере. Она заполнена ювелирной эпоксидной смолой (из которой делают искусственные камни для украшений). Желтые поворотники — из того же материала. Только после того, как детали были готовы, приступили к покраске кузова.

«Чтобы облить машину, приглашал стороннего маляра: сам я не мастер, — говорит создатель и владелец уникального автомобиля. — Попался дотошный товарищ. Несколько раз приезжал и требовал устранить неровности или шершавости. Параллельно с этими событиями шли дебаты с моей женой по поводу расцветки. Я однозначно выступал за кислотный цвет, но только синий или красный? В итоге долгих обсуждений уступил супруге — выбор пал на красный. Думаю, не прогадали».

На минувших выходных Izolda впервые выехала в свет — на автомобильный фестиваль SunDay под Гродно. Сергей говорит, его машина вошла в шорт-лист победителей, но первое место досталось другому проекту. Житель Березы вспоминает: «Реакция зрителей была наподобие „Это еще что за... ?“. Определенно удалось удивить публику. Вез туда-обратно ее на лафете. Двигаться по дорогам она может и умеет. Но легализовать ее — целая история, на которую нужны время и деньги. Мне заниматься этим совсем не хочется. В гараже поработать — это я люблю. А бумажки собирать для администраций — совсем не мое».

Сейчас же Сергей не без нотки грусти говорит, что вынужден продать «Изольду». Вложил около 20 тысяч долларов, отдает за 7. «Есть финансовая необходимость», — коротко, не вдаваясь в подробности, объясняет создатель автомобиля.