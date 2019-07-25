Сколько отделяет Россию от 1917-го? 2 Леонид Гозман

25.07.2019, 9:50

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Фото: Reuters

По поводу «ночи длинных ножей» в Москве.

Происходящее в последние дни делит ситуацию на ДО и ПОСЛЕ. И дело не только в арестах и обысках, конечно.

Власть не в истерике, она просто немного нервничает. Аресты лидеров сегодняшнего протеста были неизбежны. Конечно, это могло быть сделано более традиционно, утром назначенного дня, но надо демонстрировать рвение в борьбе с супостатом. Так, что удивляют только то, что они так заранее начали. Но власть, очевидно, решила для себя, что впредь разговаривать с оппозицией она будет только дубинками.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ: центр в субботу перекроют, собравшихся (пытающихся собраться) будут разделять на небольшие группы и арестовывать. Во-первых, активистов, а во-вторых, случайных людей – это обязательно и принципиально важно. Революции в субботу не случится.

Задержанным предъявят более серьезные обвинения, чем обычно. Фактически, власть переносит Болотную, неизбежную к 2024, на более ранние сроки, считая сражение сейчас более для себя выгодным (забегая вперед: если режим доживет до 2024 года, то тогда условная Болотная тоже будет, чтобы ни происходило сейчас).

Подавив протест в ближайшую субботу, власть неизбежно усилит размах и жесткость репрессий – другого выхода у них нет.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ: все это им не поможет, режим обречен. У оппозиционно настроенных граждан уже никогда не будет лидеров, склонных договариваться с властью. Если нынешние лидеры по каким-либо причинам попробуют реализовывать стратегию компромиссов, они перестанут быть лидерами, появятся другие. Лидеры выполняют волю своих сторонников. А вовсе не наоборот. Нынешняя попытка играть по правилам – последняя.

Помимо разнообразных гвардий, у власти нет людей, готовых ее защищать, готовых ради нее рисковать жизнью. Такие люди были в августе 1991 и путч провалился. Их не было в 1917, и рухнула сначала монархия, потом республика. А как поведут себя военные, никогда не известно заранее – примеров тьма.

Несправедливостью, ложью, воровством и всем прочим власть сформировала негативное к себе отношение в самых широких слоях общества. Силовые действия против властей получат масштабную моральную поддержку.

Вряд ли стоит обсуждать здесь конкретные сценарии того, как все это может произойти. Если считать, что мы сейчас, допустим, в 1905, то вопрос в том, сколько в нынешних условиях отделяет нас от 1917?

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»