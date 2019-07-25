Слухи об инсульте: куда исчезают и как умирают правители 5 25.07.2019, 9:59

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От Лукашенко до Бердымухамедова.

В последние годы периодически появляются слухи о тяжелой болезни президента Туркменистана Бердымухамедова, он регулярно исчезает из поля зрения публики на длительное время. Но эти слухи официально не подтверждались. Настоящее Время собрало случаи «исчезновений» других лидеров на постсоветском пространстве.

Бакиев. Слухи об инсульте и драке

В марте 2008-го «исчез» тогдашний президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Стали появляться слухи о «тяжелой болезни», а потом и «смерти» Бакиева. Звучали версии, что у него инсульт, болезнь почек и даже что в него якобы стрелял и ранил его сын Максим.

Курманбек Бакиев вернулся в Кыргызстан спустя 25 дней после «исчезновения». Он сообщил, что с 3 по 28 марта находился в отпуске в Германии, куда изначально поехал на две недели, чтобы «отдохнуть» и «пройти медицинское обследование», однако врачи предложили ему более детальный осмотр. При этом Бакиев сказал, что не понимает, «почему администрация президента делала из этого тайну».

Путин. «Грипп» и «Алина Кабаева»

В марте 2015 года появились слухи об исчезновении президента России Владимира Путина.

Распространились версии, что он умер, заболел гриппом, был свергнут в результате государственного переворота или поехал в Швейцарию, где Алина Кабаева якобы рожала его ребенка (об отношениях Путина и Кабаевой писали несколько российских изданий, в частности «Московский корреспондент», который перестал существовать вскоре после этой публикации).

Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову приходилось опровергать все эти слухи.

Владимир Путин появился на публике лишь спустя 10 дней на встрече с тогдашним президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Атамбаев заявил журналистам, что вопреки слухам Путин чувствует себя хорошо: «Только что Владимир Владимирович меня по территории [Константиновского дворца] катал, сам сидел за рулем. Президент России не только ходит, он гоняет только так, гостей катает за рулем. Как это говорится по-русски, не дождутся».

«Скучно было бы без сплетен», – отметил Путин.

Лукашенко. «Меня похоронили и тебя могут»

В июле 2018 года появились слухи, что правитель Беларуси Александр Лукашенко якобы перенес инсульт.

26 июля он планировал посетить Гомель, однако этот визит не состоялся. Туда прибыла его охрана и журналистский пул, но сам Лукашенко так и не приехал. А чиновники, которые ожидали его, не получили никаких объяснений.

Лукашенко появился на публике 2 августа. Во время посещения места сбора урожая он потребовал от местного руководителя отчитаться о работе через год, а затем усомнился, доживет ли тот. «Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить», – сказал Лукашенко.

Назарбаев. Первоапрельский розыгрыш

Слухи о том, что у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проблемы со здоровьем, возникают периодически. В 2011 году немецкая газета Bild написала, что 14 июля он перенес операцию в гамбургской клинике. В 2013 году появились сообщения, что Назарбаев лечился в Израиле.

В 2014 году в социальных сетях распространилось известие, что Назарбаев скончался после тяжелой болезни. Впрочем, новость оказалась первоапрельским розыгрышем.

В октябре 2016 года Нурсултан Назарбаев должен был отправиться с официальным визитом в Ереван. Но поездку отменили. Это был первый раз, когда пресс-служба официально заявила, что казахстанский президент находится на лечении в связи с простудным заболеванием. Политологи тогда предположили, что Назарбаеву нужен был предлог, чтобы не лететь в Армению (Казахстан негласно поддерживает Азербайджан в многолетнем территориальном споре с Арменией из-за Нагорного Карабаха).

Последнее исчезновение Назарбаева также вызвало массу слухов. 29 июня он посетил центральный аппарат возглавляемой им партии «Нур Отан». Это был последний его выход на публику. 5 и 6 июля Назарбаев принимал поздравления по случаю Дня столицы и своего дня рождения. Потом в течение двух недель новостей о нем не было. И только 21 июля Назарбаев нарушил молчание, поздравив металлургов с профессиональным праздником.

Каримов. Поздравил посмертно

Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова была официально подтверждена 2 сентября 2016 года. Однако первый слух об этом появился 27 августа. Некоторые независимые СМИ сообщили о клинической смерти Каримова после банкета с олимпийской сборной Узбекистана (тогда узбекские спортсмены привезли домой четыре «золота» – это был самый лучший показатель для страны).

Но Каримов еще несколько дней оставался формально «живым» и даже заочно «поздравил» народ Узбекистана с Днем независимости 1 сентября.

Алиев. Полгода неизвестности

Официально информация о смерти президента Азербайджана Гейдара Алиева появилась 12 декабря 2003 года. Однако последний раз он появился на публике за восемь месяцев до этого – в апреле. Во время этого выступления ему пару раз становилось плохо.

После этого слухи о смерти Гейдара Алиева начали появляться почти каждый день – а за ними опровержения.

В мае Гейдар Алиев прошел обследование и начал лечиться в стамбульской клинике «Гюльхане», а в июле был перевезен в кливлендскую больницу в США. Позже появилось телевизионное интервью с Гейдаром Алиевым в больничной палате, якобы взятое в американской клинике.

В июле ЦИК зарегистрировал кандидатуру Гейдара Алиева для участия в президентских выборах, которые были запланированы на 15 октября. Свою кандидатуру на выборах выдвинул и его сын Ильхам, который сразу же заявил: «Президентом будет Гейдар Алиев, а моя регистрация в качестве кандидата даст мне дополнительные возможности вести пропаганду в пользу действующего президента».

Однако 2 октября на государственном телевидении было зачитано обращение Гейдара Алиева, в котором он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу сына. Ильхам Алиев был избран президентом, получив 76,86% голосов. Но отец не поздравил его с победой.