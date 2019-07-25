закрыть
25 июля 2019, четверг, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

  • 25.07.2019, 10:13
  • 1,167
Иллюстрационное фото

Идут поиски пилота.

Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

Крушение произошло в среду, 24 июля в 22.00 по местному времени (21.00 по Минску). В это время самолет азербайджанских ВВС совершал учебный полет над Каспийским морем, однако неожиданно пропал с радаров. Версия о крушении и падении в море пока является предварительной.

Сейчас идут поиски пилота потерпевшего крушения самолета. Кроме того, по поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия для расследования причин катастрофы.

Самолеты МиГ-29 — основа истребительной авиации ВВС Азербайджана. На вооружении страны стоят 16 самолетов МиГ-29 и МиГ-29УБ, полученных с Украины в 2007-2012 годах. Они были призваны заменить 20 самолетов типа МиГ-25, доставшихся Баку от раздела советского наследия.

Истребители МиГ-29 серийно выпускаются с 1982 года. В СССР и России на их основе созданы такие модификации, как, в частности, МиГ-29К и МиГ-35. Стоимость одного МиГ-29 оценивается примерно в 20 миллионов долларов.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев