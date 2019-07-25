Квалификация ЧМ-2019: Сборная Беларуси сенсационно обыграла команду Португалии 1 25.07.2019, 10:18

Португальцы располагаются на 2 месте мирового рейтинга сборных по пляжному футболу.

Сборная Беларуси сенсационно обыграла сборную Португалии в первом матче второго раунда квалификации чемпионата мира-2019 — 3:2, пишет pressball.by.

Беларусь — Португалия — 3:2

Голы: 1:0 — Бокач (5). 2:0 — Константинов (14). 3:0 — Рябко (19). 3:1 — Вон (22). 3:2 — Вон (36).

Отметим, португальцы располагаются на 2 месте мирового рейтинга сборных по пляжному футболу.

Сегодня наша сборная постарается закрепить успех матчем со сборной Италии в 16.15. 26 июля в это же время сыграет с командой Польши.

Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира в Парагвай, а третья поспорит за право сыграть на мундиале с третьей командой группы "2", где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.