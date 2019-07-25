Ученые рассказали, что будет после потепления климата на Земле на четыре градуса 3 25.07.2019, 10:24

3,552

Это может произойти уже в конце XXI века.

Если человечество не сократит выбросы углекислого газа до 2035 года, среднегодовые температуры к концу XXI века вырастут на 4,5-5 градусов Цельсия, предупреждают ученые. А это значит, что половина населения планеты погибнет от несовместимых с жизнью погодных аномалий, половина — ввяжется в вооруженные конфликты за оставшиеся ресурсы, и разгорится мировая война, пишет ria.ru.

Не в первый раз

Массовое вымирание практически всего живого на Земле происходило как минимум пять раз. Одно из них — исчезновение динозавров — случилось в результате падения астероида, а вот остальные — из-за резкого потепления климата, вызванного парниковыми газами.

Так, повышение среднегодовой температуры на пять градусов Цельсия, произошедшее примерно 252 миллиона лет назад, стоило жизни 96 процентам всех морских видов и 73 процентам наземных видов позвоночных, отмечает научный журналист Питер Брэннен в книге "Концы света". Учитывая нынешние темпы потепления, уже к концу века планета нагреется на эти опасные 4,5-5 градусов, считают австралийские ученые. Если, конечно, в течение следующих 16 лет человечество не решит проблему с выбросами углекислого газа.

По мнению исследователей, доля возобновляемых источников энергии — ветряки, гидроэлектростанции, солнечные батареи — в энергобалансе всех стран должна расти на два процента в год, иначе после 2035-го что-либо предпринимать будет уже поздно. Своевременные меры приведут к тому, что к концу столетия среднегодовые температуры повысятся всего на два градуса Цельсия. Это считается относительно безопасным. В таком случае последствия климатических изменений будут не столь серьезными, и человечество сможет с ними справиться.

Смертельная жара

Впрочем, шведские, датские и британские ученые настроены более пессимистично. Изменения, вызванные безопасным уровнем потепления, способны запустить процессы, на которые люди не смогут влиять. Речь прежде всего идет о таянии вечной мерзлоты, выбросе метангидратов с океанического дна и исчезновении лесов, что, в свою очередь, спровоцирует подъем средних температур еще на три-четыре градуса. В итоге большая часть коралловых рифов разрушится, прибрежные районы будут затоплены, сельское хозяйство понесет серьезные убытки.

Кроме того, часть населения планеты столкнется с аномальной жарой при достаточно высоких уровнях влажности. В таких условиях организм не способен эффективно охлаждаться, что критично для выживания. Поэтому высока вероятность, что на огромных территориях в районе экватора жить станет невозможно.

Там же, где погодные условия позволят не свариться заживо, значительно увеличится смертность от теплового удара. Как подсчитала международная группа ученых, с 2031 по 2080 год люди будут намного чаще умирать от слишком высоких температур. Так, в Бразилии смертность от жары вырастет на 770 процентов, в США — на 400-525 процентов, в Европе — на 400.

Мир на пороге войны

Когда 128 тысяч лет назад на территории современной Франции среднегодовые температуры резко повысились на два градуса Цельсия, проживавшим там неандертальцам пришлось стать каннибалами. Потепление серьезно изменило окружающий ландшафт — вместо лугов появились леса, где намного труднее охотиться. А шерстистых мамонтов и северных оленей в рационе древних людей сменили лани, мелкие грызуны, черепахи и змеи. Поэтому пополнять запасы животного белка неандертальцам часто приходилось за счет более слабых сородичей.

Сегодня потепление климата вряд ли превратит людей в каннибалов, но спровоцировать жестокие военные конфликты может. Согласно работе ученых из Стэндфордского университета (США), при повышении среднегодовой температуры на два градуса (это самый благоприятный сценарий) риск вооруженных столкновений по всему миру возрастает на 13 процентов. Если же Земля нагреется на четыре градуса, то вероятность военных действий увеличивается до 26 процентов. Причем, начавшись внутри отдельных стран, эти конфликты вполне могут вылиться в войну всех против всех.

Уже сегодня от трех до 20 процентов вооруженных столкновений в мире происходит из-за климатических перемен, утверждают специалисты. Даже небольшой перепад температур и изменение количества осадков провоцируют насилие — от конфликтов между отдельными людьми до полномасштабных войн. Чаще всего они случаются при резком и значительном повышении температуры.

По мнению международной команды ученых, это может быть связано с тем, что жара способна влиять на биохимию мозга — разрушатся нейромедиаторы, регулирующие эмоции. С другой стороны, высокие температуры способствуют выработке тестостерона в организме, что, в свою очередь, влияет на уровень агрессивности человека. Именно поэтому год за годом наибольшее количество преступлений и самоубийств регистрируется при аномально жаркой погоде.

Небо в алмазах

Даже при выполнении всех условий Парижского соглашения по климату остановить рост среднегодовых температур практически невозможно, уверены специалисты. Однако затормозить его шансы есть. В частности, если уже сейчас значительно сократить выбросы парниковых газов, то к концу века Земля нагреется лишь на относительно безопасные два градуса Цельсия.

Наиболее эффективными способами борьбы с потеплением климата ученые считают отказ от личных автомобилей, авиаперелетов и переход на вегетарианскую диету. Но есть и более экзотические варианты. В частности, исследователи из Гарвардского университета (США) предложили распылить в атмосфере тонкие порошки алмазов и окиси алюминия. Это снизит количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, а значит, и охладит планету.

В том, что этот метод сработает, практически никто не сомневается, но он слишком дорогой. Даже если использовать дешевые искусственные алмазы стоимостью до ста долларов за килограмм, сумма выйдет внушительная. Ведь чтобы поддерживать поток солнечного излучения на необходимом уровне, потребуются сотни тысяч тонн порошка ежегодно.