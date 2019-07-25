Роберт Мюллер: Россия продолжает вмешиваться в выборы 25.07.2019, 10:34

Роберт Мюллер

Фото: Getty Images

Экс-спецпрокурор США выступил в Конгрессе.

На слушаниях в Конгрессе США спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что не оправдывал президента Дональда Трампа. Более того, по его словам, президенту можно предъявить обвинения в препятствии правосудию, как только тот покинет пост, сообщает ВВС.

Спецпрокурор также уверен, что попытки России вмешаться в выборы продолжаются и поныне.

Мюллер в среду выступил на слушаниях в палате представителей конгресса США: сначала он ответил на вопросы юридического комитета, затем - комитета по разведке. Мюллер отвечал на вопросы конгрессменов на протяжении семи часов.

С момента завершения расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений о сговоре команды Трампа с Кремлем Мюллер лишь один раз выступил перед публикой. В конце мая он устроил брифинг в минюсте, объявив, что вмешательство России в президентские выборы его команда нашла, но достаточных доказательств сговора Трампа с Москвой не собрала.

Мюллер также сказал, что покидает должность и больше доклад комментировать не будет.

Демократы все же добились проведения слушаний, на которые Мюллер приходить не хотел.

Для противников Трампа выступление спецпрокурора в конгрессе было шансом доказать вину президента в препятствии правосудию. После публикации доклада многие демократы призвали начать процедуру импичмента Трампа. Для сторонников президента - слушания, наоборот, были возможностью подтвердить тезис Трампа: "Не было ни сговора, ни препятствия правосудию".

Мюллер, в итоге, не помог ни тем, ни другим.

"Они продолжают заниматься этим"

На вторых слушаниях, в комитете по разведке, Мюллер ненадолго обратился к основной теме доклада - вмешательству России в президентские выборы 2016 года.

"Это не единственная попытка. Они продолжают заниматься этим, пока мы сидим здесь", - сказал Мюллер о попытках Кремля повлиять на выборы за рубежом. Он добавил, что и другие страны начали делать то же самое, впрочем, не уточнил, кто именно.

США ранее также обвиняли в попытках вмешаться в выборы Иран, Китай и КНДР.

Расследование Мюллера в 100 и 500 словах

В докладе Мюллера утверждалось, что Россия действовала на двух фронтах. Во-первых, "связанные с Россией люди" предлагали помощь Трампу в ходе президентской кампании, а российская "фабрика троллей" провела кампании в соцсетях с целью посеять рознь в обществе. "Фабрику", работавшую через юридическое лицо "Агентство интернет-исследований", в докладе назвали проектом близкого к президенту Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина. Последний отрицает причастность к ней, а Путин отвергает информацию о дружбе с Пригожиным.

Во-вторых, российская военная разведка (главное управление Генштаба, более известное как ГРУ) взломала сервера Демпартии США и помогла распространить электронную переписку руководства штаба Хиллари Клинтон. По версии американской стороны, ГРУ через хакера Guccifer 2.0 передало массив писем из взломанной почты демократов организации Wikileaks, которая в дальнейшем ее опубликовала. Россия все эти обвинения отвергает.

На вопрос конгрессменов, кому помогала Россия на тех выборах, Мюллер ответил однозначно - Трампу. Впрочем, в некоторых случаях, выгодоприобретателем оказалась Хиллари Клинтон. Мюллера также спросили, скольких американских избирателей Кремлю удалось убедить голосовать за определенного кандидата - на этот вопрос он отвечать отказался.

Трамп не оправдан, но и не обвинен

Мюллер не согласился с тем, что говорил о расследовании Трамп. Он заявил, что его доклад не оправдывал президента. Трамп после публикации доклада много раз говорил, что теперь он полностью оправдан.

Впрочем, спецпрокурор лишь повторил вывод из самого 448-страничного документа: "Хотя доклад и не приходит к выводу о том, что президент совершил преступление, он его и не оправдывает".

Республиканец Майк Тернер в ответ заявил, что по конституции и кодексу Соединенных Штатов, полномочий оправдывать кого бы то ни было нет ни у спецпрокурора, ни у генпрокурора, которому Мюллер предложил самому делать выводы о виновности Трампа. Тернер сказал, что спецпрокурор просто вставил "бессмысленное слово", чтобы раскрасить доклад.

Мюллер отказался вести дебаты с конгрессменом.

Расследование Мюллера: один доклад, две интерпретации

Отвечая на вопросы демократов, Мюллер признал, что ложные показания подчиненных Трампа мешали расследованию. Некоторые, как например, личный юрист Трампа Майкл Коэн, заявили, что врали следствию под давлением или по требованию президента. Спецпрокурор также заявил, что не мог обвинить Трампа в преступлении только потому, что политика минюста не позволяет выдвинуть прямые обвинения против главы государства, пока тот занимает пост.

Однако в начале вторых слушаний в комитете по разведке Мюллер сказал, что оговорился и подчеркнул - его команда не смогла прийти к заключению о том, что президент совершил преступление.'

При этом улики, найденные Мюллером, свидетельствуют, что президент пытался свернуть расследование спецпрокурора, чтобы защитить себя. Он также добивался увольнения самого Мюллера. Однако его попытки помешать расследованию не увенчались успехом, поскольку подчиненные Трампа не выполняли его приказы, констатировал спецпрокурор.

Односложные ответы

Мюллер, помимо прочего, не согласился с тем, что его доклад "фальшивка" и "охота на ведьм" - так его неоднократно называл в "Твиттере" президент Трамп.

Он также отрицал, что за день до своего назначения спецпрокурором обсуждал с Трампом возможность вновь стать главой ФБР. Трамп утверждал, что у Мюллера конфликт интересов и тот не может его расследовать, поскольку президент отказался назначить его главой ФБР. Мюллер же заявил, что не рассматривался как кандидат на пост директора бюро.

Демократы, спрашивавшие спецпрокурора о том, оправдан ли Трамп и можно ли ему было предъявить обвинения в препятствии правосудию, подчеркивали, что "никто не может быть выше закона, даже президент".

В ответ республиканец Джон Рэтклифф со словами "президент не должен быть и ниже закона" ударил папкой с бумагами по столу. Он также отметил, что "весь второй том доклада о препятствии правосудию не был авторизован" - Мюллер изначально расследовал только возможный сговор Трампа с Кремлем.

На большую часть вопросов конгрессменов спецпрокурор отвечал односложно: "Да", "нет", "посмотрите доклад", "это за пределами моей компетенции" или "я не буду говорить на эту тему". Из-за этого многие члены комитетов конгресса также использовали свое время для выступлений и комментариев о докладе.

Мюллер же очевидно тянул время, иногда переспрашивая, отвечал медленно и порой сбивался.

В Белом доме доклад Мюллера назвали "эпическим конфузом" демократов. Трамп весь день публиковал в "Твиттере" выдержки из эфира лояльного ему Fox News, а затем поблагодарил демократов за проведение слушаний.