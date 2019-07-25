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Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку после массовых протестов

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  • 25.07.2019, 10:44
Фото: AP

Чиновник стал первым губернатором, отправленным в отставку народом в современной истории Пуэрто-Рико.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что уходит в отставку 2 августа. Об этом сообщает CNN (перевод – РБК).

По его словам, решение вступит в силу 2 августа, в 17:00. Временным и. о. губернатора станет министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес.

Ранее стало известно об утечке 889 страниц личной переписки губернатора Пуэрто-Рико в Telegram. В сообщениях Росселло пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения в отношении бывшего спикера городского совета Нью-Йорка Мелиссе Виверито и поп-певца Рики Мартина.

Обнародование информации привело к демонстрациям жителей Пуэрто-Рико с требованием отставки губернатора. По данным CNN, часть команды Росселло находится под следствием из-за случаев злоупотребления властью и коррупции.

Рикардо Росселло, избранный в 2017 году, является первым губернатором, ушедшим в отставку в современной истории Пуэрто-Рико.


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