Представитель ООН в Беларуси встретилась с активистками «Матери 328» 25.07.2019, 10:52

Фото: «Радыё Свабода»

Иоанна Казана-Вишневецкая внимательно выслушала активисток.

24 июля руководитель представительства ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая встретилась с активистками движения «Матери 328». За час разговора женщины обсудили проблему наказания по антинаркотической статье в Беларуси и другие вопросы, в том числе то, как лучше наладить социализацию заключенных, которые уже отбыли наказание по статье 328, передает «Радыё Свабода».

«Осужденные за наркотики будут выходить на свободу, но большинство из них говорит, что в Беларуси они не останутся. Куда они поедут, если здесь не удастся их вернуть в общество? Представитель ООН призналась, что в ООН этим очень обеспокоены. Они понимают, что потом нашими ребятами придется заниматься в Европе и мире, так как они приедут к ним, когда здесь не смогут себя найти и вернуться к нормальной жизни. Эти проблемы мы также обсудили», - говорит активистка Наталья Шарипова из Витебска.

Сын Натальи отбывает наказание за распространение наркотиков в колонии в Бобруйске. Парень осужден по 4 части 328 статьи. Накануне Лукашенко подписал закон, согласно которому на 2 года был снижен порог наказания по 2 и 3 частям этой статьи. Но наказание по 4 части осталось неизменным, хотя активистки движения «Матери 328 добивались и его пересмотра.

«Мы продолжаем настаивать на том, что с 4 частью статьи надо тоже что-то делать, и здесь добиваемся либерализации. Глава представительства ООН нас в этом тоже поддерживает. Она пообещала, что в ходе встреч с руководством Беларуси донесет наши просьбы. Вскоре Иоанна будет встречаться с министром внутренних дел Караевым. Мы много говорили о том, как улучшить содержание наших осужденных, и она подробно записала все наши просьбы», - говорит лидер движения Лариса Жигарь.

По закону об амнистии на свободу в течение 9 месяцев выйдет около 2 тысяч осужденных. В том числе по амнистии уменьшат на 2 года наказание тем, кого судили по 2 и 3 частях 328 статьи, и некоторые из этих заключенных смогут вскоре освободиться или рассчитывать на смену режима содержания. Коснется амнистия и несовершеннолетних заключенных. Но активистки говорят, что, по их данным, не все из этой категории выйдут на свободу.

По словам Ларисы Жигарь, также с главой представительства ООН Иоанна Казана-Вишневецкой обсудили такие проблемы:

- чтобы по амнистии вышли на свободу все несовершеннолетние, кто был осужден по 328 статье. Пока «Матери 328» беспокоятся, что на часть этих заключенных амнистия не распространится;

- чтобы администрации колоний не «тормозили» амнистию для тех заключенных, за кем числятся незначительные нарушения режима, но кто при этом по закону имеет право на амнистию;

- чтобы продумать и принять меры для реальной социализации осужденных по 328 статье, которые выйдут на свободу после сокращения сроков в связи с амнистией;

- чтобы правоохранительные органы активнее занялись деятельностью банков, через которые действуют интернет-магазина, связанный с распространением наркотиков.

Что делать с «работой невольников»?

В разговоре отдельно затронули систему работы заключенных. Активистки «Матери 328» рассказали главе представительства ООН, какие товары производятся в белорусских тюрьмах, куда продаются эти товары и какие деньги получают за свою работу в заключении белорусские заключенные. По их сведениям, очень маленькие. Но дело не только в деньгах, но и в фактическом принуждении к работе.

«Мы считаем, что это работа невольников. Белорусские заключенные шьют одежду, в том числе для правоохранителей в странах Европы, в наших колониях производят различные полицейские устройства. Часто у заключенных нет выбора, работать или нет. Плюс везде нарушается трудовое законодательство, большой травматизм. Поэтому мы призвали не пользоваться товарами из белорусских тюрем, и Иоанна Казана-Вишневецкая пообещала, что донесет нашу позицию», - говорит Наталья Шарипова.

В июле активистки встречались с главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой и министром внутренних дел Юрием Караевым. Ранее четыре активистки держали голодовку, добиваясь либерализации антинаркотического статьи 328. Голодовка продолжалась 21 день.