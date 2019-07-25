В Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедов появился на гостелеканале 3 25.07.2019, 10:58

Диктатор появился после девятидневного отсутствия.

24 июля после девятидневного отсутствия диктатора Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов появился перед телекамерами гостелевидения, cообщают "Хроники Туркменистана".

Как передает госинформагентство ТДХ, несмотря на трудовой отпуск, который начался 15 июля, диктатор "демонстрирует неизменную приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время". Гурбангулы Бердымухамедов утвердил ряд строительных проектов в будущем Ашхабад-сити - новом городе, который будет построен в Ахалском велаяте.

Это было первое появление Бердымухамедова на публике после того, как 20 июля СМИ "похоронили" диктатора Туркменистана.