МИД Беларуси: Раненый в Турции дипломат находится в тяжелом состоянии 25.07.2019, 11:05

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За развитием ситуации следит лично Реджеп Эрдоган.

Советника посольства Беларуси Александра Поганшева, который получил огнестрельное ранение в ходе нападения 24 июля, ночью прооперировали. Он остается в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БелТА.

«Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое», — сообщил Глаз.

Нападение на белорусского дипломата произошло в Анкаре 24 июля. В этот момент Поганшев возвращался домой с ребенком. В него выстрелил его сосед — бывший военный, враждовавший с ним по бытовым причинам. После этого нападавший покончил с собой.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у нападавшего не было политических мотивов. По словам министра, за развитием ситуации следит лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.