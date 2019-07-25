Истерика российских властей 1 Сергей Пархоменко

25.07.2019, 11:07

1,563

Сергей Пархоменко

Фото: RFE/RL

Абсурдность их действий понятна практически всем.

Мне кажется, ситуация в преддверии субботних событий становится по-настоящему серьезной.

Абсурдность решения — обыски и задержания (завтра, вероятно, еще больше арестов) по уголовной статье, предусматривающей наказание ровно за те действия, которые осуществляют нынче как раз те люди, которые эту статью пытаются применить, — свидетельствует о том, что система пошла в разнос. То есть в спешке принимаются абсурдные решения, и никто не просчитывает последствий. Сделана примитивная ставка на то, что всех удастся запугать. Не важно чем.

Просто для справки, тем, кому лень самому гуглить: статья 141, п.3 УК РФ — это «Вмешательство с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Как вы думаете, кто сейчас вмешивается в осуществление избирательной комиссией ее полномочий да еще «с использованием должностного или служебного положения»? Навальный? Жданов? Гудков?

Кто тут «должностное лицо»? Александр Соловьев? Юлия Галямина?

Или все-таки те люди в администрации президента РФ, которые отдают приказы и, в сущности, полностью устранили от дальнейшего контроля за ситуацией и московский избирком, и мэрию Москвы?..

У кого там служебное положение-то?

Так вот, что из этого следует на практике:

1) Раз мы имеем дело, фактически, с истерической выходкой властей, нужно принять разумные меры предосторожности. Истерики и истерички себя не контролируют, и соотносить свои действия со здравым смыслом не могут.

Это означает, что тех, на кого может быть направлен непосредственный удар, надо убрать из-под опасности. Физически. Не нужно, чтобы те, кто еще не задержан, попадали в руки этим психам. Ни Соболь, ни Яшин, ни Русакова, ни другие недопущенные к выборам кандидаты, просто не должны достаться полиции. ИИм следует временно исчезнуть.

2) Дальше кто-то должен «остаться на поверхности» — то есть принять на себя оперативную координацию предстоящих протестных акций в субботу.

Мне кажется, что такие люди в городе есть: это сообщество демократических, законно избранных муниципальных депутатов.

Сейчас время, когда им нужно мобилизоваться, организовать какую-то оперативную инфраструктуру для наблюдения за ситуацией и, по-возможности, воздействия на нее. Закрепленных законом полномочий для этого у них нет. Но моральное право — есть: все они были избраны, всем им формально, по строгому протоколу, было выражено доверие жителей Москвы.

У них есть ясный и разумный ответ на вопрос — «почему вы». А вот почему — и тут на свет появляется их депутатское удостоверение.

Ну, а в остальном все уже сделано — вся агитационная работа, все информирование участников субботнего протеста, вся выработка повестки дня и набора требований. Никому ничего уже даже не надо сообщать. Все и так все знают отлично. Все в курсе — где, когда и зачем.

Сергей Пархоменко, «Эхо Москвы»