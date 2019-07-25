Бюджетный отпуск для белорусов на Черном море 2 25.07.2019, 11:15

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Температура Черного моря в Каролино-Бугазе в летние месяцы прогревается от 24 до 27 градусов.

Каролино-Бугаз — населенный пункт в Одесской области, пользующийся популярностью среди туристов, особенно семей с детьми, пишет «Сегодня». Море здесь чистое, цены относительно невысокие.

Каролино-Бугаз — семейный курорт

Расположен курорт на небольшой возвышенности между Грибовкой и Затокой, между Черным морем и Днестровским лиманом — потому является уникальной курортной зоной. Поэтому здесь очень много пансионатов, баз и отелей с различным уровнем сервиса и комфорта.

Название село унаследовало от татарского поселения Бугаз (в переводе - "сыпучий песок") и имени польского графа Кароля Сцибор-Мархоцкого, одного из первых его владельцев. Помимо красивого названия, курорт может похвастаться широкими чистыми черноморскими пляжами, удобной транспортной развязкой, развитой инфраструктурой и возможностью отдохнуть всей семьей по демократичным ценам.

Для детей это идеальный курорт, так как глубина возле берега совсем небольшая, вода теплая, а пляж полностью песчаный. Пляжи, как правило, полностью оборудованы для комфортного отдыха, предлагают лежаки, зонтики,

Как добраться в Каролино-Бугаз

Поскольку поселок расположен всего в 50 км от Одессы, добраться легче всего из областного центра. Авто, попутка, автобус (курсируют регулярно от одесского вокзала), электрички — с транспортом проблем нет.

Из Киева можно доехать на авто по одесской трассе примерно за 5 часов (расстояние около 500 км).

Также ходят прямые поезда (Киев-Измаил №145) с остановкой непосредственно в поселке, а со стороны Одессы в Каролино-Бугаз можно добраться электричкой, следующей в сторону Белгород-Днестровского.

Отдых на Черном море в Каролино-Бугазе: цены и варианты размещения

Ценовая политика зависит от сезона: в условно низкий сезон (май-начало июня и сентябрь) можно найти жилье дешевле, в разгар сезона (июль-август), а также на майские праздники — самые высокие цены. На курорте самое популярное жилье в 2019 году — частный сектор, поскольку там можно отдохнуть бюджетно.

Но повторимся: цены могут сильно отличаться в зависимости от сезона, расположения, условий проживания (в том числе размеров номера, наличия удобств в нем), предоставляемых услуг, развитости инфраструктуры рядом и возможностей предоставления дополнительного сервиса по запросу.

Кроме того, за дополнительную плату вам предоставят комплексное питание либо по договоренности. Магазины, супермаркеты, небольшой рынок — все это есть в поселке. Сэкономить можно, покупая продукты и занимаясь приготовлением еды самостоятельно.

Каролино-Бугаз: погода. Температура воздуха и воды

Погода в Каролино-Бугазе до конца июля и в августе обещает быть солнечной и в среднем будет составлять 25-28 градусов, хотя изредка возможны краткосрочные осадки в самом конце июля-первых числах августа. Также небольшой спад температуры ожидается после 20 августа. Температура Черного моря в Каролино-Бугазе в летние месяцы прогревается от 24 до 27 градусов.

На пляжах в курортном поселке белый мелкий песок, все они чистые и обустроенные. Глубина возле берега небольшая, что идеально подходит для детей.

Чем заняться в Каролино-Бугазе

В Каролино-Бугазе развлечений для детей и взрослых предостаточно. На пляжах можно не только купаться и загорать, но и активно отдыхать. Тут предлагают водные заезды на скутерах, катание на "бананах", катамаранах, водных лыжах и т.д.

Также можно посетить известные туристические центры поблизости — это, в первую очередь, город Белгород-Днестровский и его знаменитая крепость, "украинская Венеция" Вилково и Одесса (в которой и без экскурсионных программ есть, что посмотреть и чем заняться). Также можно посетить винные подвалы Шабо, наведаться в катакомбы в Нерубайском, прокатиться в соседнюю Затоку, где курортная жизнь бурлит не только днем, но и ночью – местные дискотеки и ночные клубы всегда рады гостям.

Ну а тем, кто любит уединение с природой, неспешный отдых вдали от шума и суеты, понравится удаленность Каролино-Бугаза от индустриальных объектов, оживленных трасс и всего, что мешает созерцательному отдыху. Особенно тишину этого чистого уютного черноморского курорта оценят родители маленьких детей. Хотя приезжать сюда любят не только семьи, но и молодежь в поисках бюджетного отдыха на Черном море.

В любом случае, куда бы вы ни отправились на отдых, пусть он будет замечательным!