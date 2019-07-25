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Стасевич: Видел рывок Скавыша и старался сделать подачу в точку, до которой не добрался бы вратарь

  • 25.07.2019, 11:12
Игорь Стасевич

Капитан БАТЭ – о победе над «Русенборгом».

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Русенборга" (2:1):

- Конечно, победа принесла положительные эмоции. Тем не менее определенный осадок остался: и от пропущенного мяча, и от того, что последние минут 20 поединка вынуждены были почти постоянно обороняться. Это настораживает.

Хотя стартовый отрезок встречи провели хорошо. "Русенборг" как-то сразу сел сзади, высоко не накрывал, чем мы и пытались пользоваться. Заработали пенальти. Когда я направлялся к 11-метровой отметке, то ощущал огромную ответственность. К счастью, все сложилось удачно.

Затем соперник сравнял счет и получил дополнительный заряд уверенности. Команда играющая. Думаю, стереотипы о скандинавском стиле с постоянными навесами, борьбой — уже давно история. Футбол не стоит на месте. Если стремишься решать серьезные задачи, то должен действовать разносторонне, иметь много козырей.

В начале второго тайма мы снова вышли вперед. В том эпизоде я видел рывок Макса Скавыша и старался сделать подачу в точку, до которой не добрался бы ни вратарь, ни защитник. Как видите, удалось неплохо.

Очень хотел бы отметить поддержку болельщиков — было круто! Когда столько людей на трибунах, чувствуешь себя на поле совсем по-другому. В трудные моменты слышишь скандирования "БАТЭ! БАТЭ!" — и сил прибавляется.

Теперь приступим к подготовке к ответному противостоянию. Понятно, что делать ставку на 0:0 ни в коем случае нельзя. Нужно стараться забить, да и вообще гнуть свою линию. Впереди один матч — сделаем максимум возможного, чтобы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, — передает слова Стасевича пресс-служба.


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