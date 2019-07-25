Пять нюансов закона об отсрочках 25.07.2019, 11:30

Даже Конституционный суд увидел, что с законом не все в порядке.

Конституционный суд опубликовал аргументы в пользу того, что «закон об отсрочках» соответствует Конституции Беларуси. Даже с точки зрения судей не все однозначно, сообщает «Еврорадио».

Но все-таки они пришли к выводу, что закон конституционен. А если какие-то новшества слегка и ограничивают права граждан, то они «объективно обусловлены и оправданы».

Рассмотрим основные положения из решения Конституционного суда.

1. Военкоматы будут получать персональные данные призывников и военнообязанных. Но это ничего, ведь нужно обеспечивать обороноспособность страны

Конституционный суд считает, что это «в определенной мере» ограничивает право белорусов на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, закрепленное в статье 28 Конституции. Однако тут же уточняет, что это оправданно:

«По мнению Конституционного Суда, такое ограничение является объективно обусловленным и оправданным средством, необходимым для обеспечения обороноспособности государства, соответствует части первой статьи 23 Конституции, устанавливающей, что ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».

2. Остается лишь одна отсрочка на обучение. Но это ничего, ведь на само существование права на образование новый закон не посягает

То самое изменение, которым больше всего возмущены белорусы. Больше нельзя, как раньше, сперва закончить колледж, потом университет, потом магистратуру — и ни разу не быть призванным. Получил одну отсрочку — и хватит. И уже на выпускном счастливый военком будет участливо заглядывать в окно, а в двери будут стучаться почтальоны с повестками.

«Предоставление отсрочки для продолжения образования не означает освобождения от военной службы по призыву, а в отношении лиц, которые подлежат призыву, не нарушает их конституционное право на образование, поскольку не посягает на само существо данного права и не приводит к утрате его основного содержания».

Более того, по мнению Конституционного суда, устанавливаемая законом система отсрочек от призыва на военную службу, в зависимости от получения образования разного вида и уровня, является «законодательно закрепляемой гарантией как конституционного права на образование, так и порядка реализации конституционного долга по защите Республики Беларусь определенными категориями граждан».

3. Нет оснований освобождать контрактников от распределения. Но это ничего, просто нужно устранить пробел в законах

Распределение всегда было зловещим роком для студентов-бюджетников. Чего только не делали они, лишь бы не оказаться в пресловутых Хойниках. Теперь же можно избежать отправки в деревню, добровольно записавшись в белорусскую армию служить по контракту. Как это объясняет Конституционный суд? Там считают, что есть конституционно-правовой пробел в законах, который стоит урегулировать:

«Конституционный Суд признал необходимым устранить конституционно-правовой пробел в законодательном регулировании, закрепив право выпускников учреждений высшего и иного образования на освобождение от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку, при добровольном поступлении на военную службу по контракту».

4. Уклонистов будут дискриминировать недопуском к госслужбе и работе в силовых ведомствах. Но это ничего, ведь принцип равенства не препятствует установке различий и предпочтений

Теперь, если ты получаешь от военкомата черную метку «не прошедшего военную службу без законных оснований», путь на государственную службу и в некоторые силовые ведомства тебе заказан. Но Конституционный суд считает, что государство имеет право выдвигать такие условия:

«Право законодателя устанавливать особые правила поступления на государственную службу и правила ее прохождения для государственных должностных лиц предопределяется особенностью правового статуса государственных должностных лиц и важностью стоящих перед ними задач. Повышенные требования к лицам, служебная деятельность которых затрагивает права и свободы других лиц, являются основой качественного исполнения ими своих профессиональных обязанностей и, как следствие, — дополнительной гарантией надлежащей защиты конституционных ценностей, в том числе обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь».

По мнению Конституционного суда, закрепляемые в новом законе требования допустимы:

«Конституционный принцип равенства, гарантирующий защиту от всех форм дискриминации, не препятствует законодателю при осуществлении специального правового регулирования труда устанавливать различия, исключения, предпочтения в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности категориям, если они объективно оправданны, обоснованы и соответствуют конституционно значимым целям».

5. Обязанным явиться по повестке могут ограничить выезд из Беларуси. Но это ничего, ведь гражданин должен нести ответственность перед государством

Если ты уклоняешься и не приходишь по повестке — тебе ограничат выезд из Беларуси. Не получил повестку и не пришел в указанное время — могут ограничить выезд. И решать это будет военкомат. Конституционный суд считает, что это ограничение полностью основано на конституционных положениях об ответственности гражданина перед государством:

«По мнению Конституционного Суда, устанавливаемое ограничение не является чрезмерным, соответствует нормам Конституции и отвечает общепризнанным принципам международного права, согласно которым ограничения прав и свобод должны быть предусмотрены законом, необходимы в демократическом обществе и преследовать правомерные цели. Ограничение основано на конституционном положении об ответственности гражданина перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией (часть вторая статьи 2), направлено на защиту государственных и общественных интересов, национальной безопасности путем создания правового механизма выполнения конституционной обязанности и священного долга гражданина.

Стоит ли забрасывать «демографическую яму» молодыми «мозгами»?

Конституционный суд считает, что вносимые изменения направлены на системное и комплексное регулирование правовых отношений в сфере национальной безопасности и обороноспособности, создание необходимых условий для устойчивого функционирования военной организации государства, в том числе путем оптимального использования имеющихся в стране призывных ресурсов для обеспечения ими Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, что соответствует положениям Конституции».

24 июля появилась информация о том, что закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» подписан Александром Лукашенко. Если это так, то осенний призыв целиком пройдет по новым правилам и спешка, с которой Министерство обороны протаскивало закон через Палату представителей в последние дни сессии, окажется оправданной. С помощью «закона об отсрочках» белорусская армия надеется выиграть войну с «уклонистами».