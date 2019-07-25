Пять первых шагов для Зеленского Андерс Аслунд

25.07.2019, 11:32

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Украинцы проголосовали против старой олигархической системы, а не за новых политиков.

Впечатляющая победа Слуги народа на выборах 21 июля создает потрясающие возможности для реформ в Украине, но это не продлится долго. Украинцы проголосовали против старой олигархической системы, а не за новых политиков. Теперь чрезвычайно важно сфокусироваться на том, что необходимо сделать сейчас и действовать быстро.

Более двух третей новых депутатов никогда не были в парламенте. Наконец, в Украине парламент, в котором не господствуют бизнесмены. Это дает уникальный шанс обеспечить главенство права и покончить с олигархической системой.

Президент Владимир Зеленский должен начать с самого парламента. Это время для отмены депутатской неприкосновенности и для ограничения политического финансирования. Реальные владельцы телеканалов тоже должны стать известны.

Следующим шагом должно стать обеспечение главенства права и прав собственности. Сразу после выборов Зеленский выпустил указ, нацеленный на искоренение корпоративного рейдерства при помощи государственных правоохранительных органов. Во-первых, небезызвестный отдел К, занимающийся вопросами коррупции и организованной преступности, должен быть закрыт (8000 офицеров). Во-вторых, генпрокурор Юрий Луценко должен быть замещен на посту, и вся генеральная прокуратура должна быть реформирована, для того, чтобы она начала работать по закону, а не против него. В-третьих, судебная реформа должна быть завершена. Если возможно, новые судьи Верховного суда Украины, 44 из которых были назначены вопреки несоответствию стандартам теста, должны быть дисквалифицированы. В-четвертых, новый антикоррупционный суд должен быть активирован. Пятое, позвольте новому главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову очистить таможенную систему.

В области экономической политики все виды защищенных рынков должны быть разрушены, а приватизация продолжиться. Лучшей возможностью дисциплинировать крупных бизнесменов станет открытие всех рынков для внутренней и иностранной конкуренции. Соглашение об Ассоциации с ЕС и принятие Украиной стандартов ЕС сделают большую часть работы, но Украине нужно реформировать свою антимонопольную политику, чтобы она располагала к конкуренции. Зеленский справедливо выступал за легализацию частной продажи сельскохозяйственных земель.

Он должен начать немедленно с пробных продаж сельскохозяйственной государственной земли, чтобы поднять низкие цены на землю до разумного рыночного уровня. Чтобы ускорить приватизацию большей части 3500 государственных предприятий, множество мелких государственных компаний должны быть выставлены на аукцион как можно скорее, а все большие и по-настоящему ценные государственные компании должны управляться независимыми советами.

Впечатляющее экономическое достижение последних пяти лет — это макроэкономическая стабилизация. Ее нужно поддержать и закончить. Украине советуют сохранить небольшой дефицит бюджета — около 2,5% от ВВП и строгую монетарную политику, чтобы снизить инфляцию к нескольким процентам от 9% в год. Потом независимый НБУ сможет постепенно снизить процентные ставки. Украине нужно договориться с МВФ о трехлетней программе финансирования, чтобы вызвать доверие как дома, так и за рубежом. Потом плавающий курс гривни начнет расти; общественный долг, который сейчас составляет 56% ВВП, спадет до 40% ВВП; стоимость украинского долга будет снижаться. Это необходимо, но недостаточно для экономического роста.

За последние три года, украинская экономика возросла на 2−3% в год, но она должна расти на 7% в год учитывая, что Украина получила доступ к крупному европейскому рынку. Украине нужно поднять свой инвестиционный коэффициент от 20% ВВП до 28−30% ВВП, чтобы расти настолько быстро. Фундаментальная проблема заключается в том, что украинцы не держат свои сбережения в Украине или в гривне, а в долларах США или за границей. Иностранцы видят это и не инвестируют. Правительству нужно сделать завлечение крупных зарубежных инвестиций вопросом престижа. По мере роста экономики, Украина может поддержать сектора образования и здравоохранения, которые находятся в очень запущенном состоянии.

Наконец, сама суть государственного управления в Украине должна измениться. Но старомодное, руководящее на советский манер, правительство предпочитает регулировать детали, а не суть проблем. Ни один документ не должен требовать более трех подписей, но сейчас нередко нужно 20−30 подписей. Децентрализация государственной силы проходит хорошо и позволяет местным сообществам решать их собственные проблемы.

Сейчас Украина имеет уникальный шанс. Эти выборы демонстрируют объединение страны против старой неблагополучной системы. Годы публичных дебатов дали расцвести широкому и разумному консенсусу вокруг реформ. Вопрос теперь не в том, что делать, а в том будет ли это сделано. Этот консенсус, вместе с масштабом победы и нехваткой опытных политиков в победившей партии — это аргументы за технократическое государство, привлекающее наиболее квалифицированных политиков.

Андерс Аслунд, Аtlantic Сouncil, (перевод - nv.ua)