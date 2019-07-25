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Геннадий Федынич: А кто из чиновников подрабатывает на уборке урожая?

  • 25.07.2019, 11:34
Геннадий Федынич
Фото: spring96.org

Право работников на отдых заменили на право подработать.

Новый Трудовой кодекс не дает новых возможностей: все права у нанимателя, а бесправие рабочего человека осталось. 23 июля Александр Лукашенко подписал новую редакцию Трудового кодекса, которая вступит в силу через полгода после официального опубликования закона. Официальные профсоюзы нахваливают новую редакцию документа, в которой они принимали участие. А как видятся нововведения независимым профсоюзам?

Один из лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федынич прошелся по самым громким новшествам закона, пишет praca-by.info.

– И правительство, и представители Федерации профсоюзов так нахваливают новый Трудовой кодекс, что народ просто должен выразить признательность властям. Но давайте оценим изменения в Трудовой кодекс с точки зрения человека труда и профсоюзника: что хорошо, а что никуда не годится.

Об удаленке

В Трудовом кодексе появилась статья, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы. Эта норма преподносится как большое благо. Безусловно, люди годами могли работать по удаленке, получали деньги, налоги не платили, а сама работа в стаж не засчитывалась. Хорошо сделали, что легализовали? Действительно, начнут платить налоги, работа будет засчитываться в страховой стаж. Но посмотрим, сколько людей официально перейдет на удаленку. Возможно, это нововведение рассчитано на перспективу.

Про непродление контракта

По декрету №5 наниматель имеет право предупредить работника о непродлении контракта за семь дней, а в Трудовом кодексе этот срок увеличился до 30 дней. Простите, а где здесь человек? Я его не вижу – вижу только нанимателя. Почему работник не имеет равные права с нанимателем и не может предупредить его о своем желании расторгнуть контракт тоже за 30 дней? Почему этого не сделали? Удавочка-то остается в руках у нанимателя.

Командировки без согласия

Снят запрет на командировки в отношении женщин, которые растят детей до 3 лет. С учетом гендерной политики, такая поправка нужна. А если женщина не может ехать в командировку (есть необходимость присмотреть за детьми)? Закон не требует согласия женщины: наниматель решил – женщина поехала. Вопрос остается открытым: почему не внесена поправка «с согласия работника»?

О «продаже» работников другому нанимателю

Все хлопают в ладоши, что наниматель имеет право «продать», извините, своих работников другому работодателю на полгода. Например, я иду к нанимателю, подписываю контракт и работаю; у нанимателя нет работы, поэтому он предлагает мне (с моего согласия) ехать неизвестно куда и на каких условиях. У меня есть выбор: ехать или не ехать. Если я отказываюсь, меня должны либо сократить, либо выплатить за нарушение контракта нанимателем три средних зарплаты и сказать «до свидания». Так было бы справедливо по отношению к рабочему человеку, если бы это было прописано в Трудовом кодексе.

Об отпусках отцам

Свершилось чудо: мужчины, у которых родился ребенок, получили право на 14-дневный отпуск. Это несомненно, нормальное нововведение. Сейчас это обязанность нанимателя, а не право – подписать заявление на 14-дневный отпуск. Но отпуск-то не оплачиваемый! Авторы кивают на коллективные договоры, в которых должны прописать механизмы компенсации за отпуск. А если предприятие не имеет прибыли, если предприятие не государственное, если нет коллективного договора? У работника есть право подать заявление и помочь жене в трудную минуту. Но остается горечь от такого права: государство не позаботилось о том, чтобы отпуск был оплачиваемый.

От контракта не убежишь

Закон разрешает по соглашению сторон 5-летний контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины. После пятилетнего периода контракт может быть продлен еще на 3 года. На меньшие сроки относительно этой категории работников контракты будут продлеваться и заключаться только с письменного согласия работника. Но право заключать краткосрочные контракты (1 год) никто не отменял, они остаются в силе и, как я полагаю, будут использоваться по полной программе, как и прежде. Однако если человек отработал без замечаний год – переводи его на бессрочный трудовой договор. Что мешает? В этом случае человек труда получает право за 30 дней предупредить нанимателя об увольнении. Почему это не сделано, неужели снова по «просьбам трудящихся»? Мы это уже проходили.

«Отпуск» для рабочего человека – смена работы

В период отпусков разрешается работать по совместительству как на основном месте работы, так и на других работах. Неужели непонятно, что люди вынуждены не отдыхать, а подрабатывать во время трудового отпуска от безысходности (либо им нужно выплачивать кредиты, либо надо отдавать долги, а заработная плата по основному месту работы не позволяет этого сделать). Вопрос к разработчикам: а когда отдыхать? Право на отдых заменили правом подработать. Интересно, а кто из высокопоставленных чиновников подрабатывает на уборке урожая или в других высокооплачиваемых местах?

Бесправие рабочего осталось

И не надо заниматься самовосхвалением: так долго работали, столько сделали, что рабочий человек в конце концов вздохнет с облегчением. Поправки в Трудовой кодекс не дает новых возможностей: все права остались у нанимателя, а косметический ремонт Трудового кодекса оставил человека труда, как и прежде, бесправным. В законах или нормативных актах, касающихся трудовых отношений, главным должна быть мотивация к высоко профессиональному и высоко оплачиваемому труду, чего, к сожалению, мы не видим на практике.


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