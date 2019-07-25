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Француз отправился через Ла-Манш на флайборде, но что-то пошло не так

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  • 25.07.2019, 11:40
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Перелет должен был занять примерно 20 минут.

Французский изобретатель Фрэнки Запата предпринял попытку перелететь через Ла-Манш, используя разработанный им флайборд. Правда, во время путешествия случился небольшой инцидент — «летчик» не попал на платформу на лодке, где должен был дозаправиться. Перелет должен был занять примерно 20 минут, пишет onliner.by.

Заправка системы должна была произойти в середине пути. Точнее, здесь Запата, которого французские СМИ прозвали Flyman, планировал сменить ранец весом 37 кг, который и является «баком» для горючего флайборда.

«Это достаточно сложно, — заявил за несколько часов до полета Фрэнки, комментируя предстоящее путешествие. — Но мы, я думаю, справимся».


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