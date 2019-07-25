В Новополоцке милиционера задержали за наркотики 25.07.2019, 11:51

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34-летний капитан милиции купил в интернет-магазине семена конопли.

Милиция задержала сотрудника Новополоцкого отдела Департамента охраны, его подозревают в нелегальном обороте наркотиков, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном телеграмме. Об этом передает «Радыё Свабода».

34-летний капитан милиции купил в интернет-магазине семена конопли и вырастил из них в квартире знакомого не менее трех кустов, затем с них изготовил марихуану.

Во время обысков в квартире милиционера и его знакомого оперативники нашли более 30 граммов наркотика. По результатам медицинских анализов, в организме милиционера также обнаружили следы запрещенного вещества.

По словам задержанного, он хранил каннабис для собственного потребления.

На милиционера завели уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Сейчас проверяют, занимался ли он сбытом наркотиков.