Жара в Европе бьет рекорды
- 25.07.2019, 11:56
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В нескольких странах обновлены национальные температурные показатели.
В условиях сильной жары в Западной Европе в Бельгии, Германии и Нидерландах зафиксированы самые высокие температуры за всю историю. Об этом сообщает BBC.
В бельгийском городе Кляйн-Брогеле температура достигла 39,9 градусов, самой высокой с 1833 года. Южный голландский город Эйндховен побил 75-летний национальный рекорд с новым максимумом 39,3 градусов. Метеослужба Германии сообщила, что в городе Гайленкирхене, недалеко от границы с Бельгией и Голландией, был установлен новый рекорд 40,5 градусов.
В Германии были выпущены предупреждения об опасно высоких температурах. В среду, 24 июля, по крайней мере 10 метеостанций сообщили о температуре выше 39 градусов, в том числе в Кельне и Бонне, а также в Саарбрюккене, городах, которые расположены на западе страны вблизи границы.
Ожидается, что в четверг, 25 июля, максимальная температура, зарегистрированная в Париже - 40,4 градусов в 1947 году - будет превышена и достигнет 42 градусов.