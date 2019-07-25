Лукашенко - чиновникам: За падеж скота сядете в тюрьму 25 25.07.2019, 12:01

3,723

Фото: БелТА

Диктатора снова волнуют коровы.

Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом он заявил сегодня при посещении производственного цеха «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино» во время рабочей поездки в Ветковский район, передает БелТА.

— Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса, — сказал он.

Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

— Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю, — добавил он.

Напомним, на одном из крупных сельскохозяйственных унитарных предприятий Жлобинского района очевидец запечатлел трупы умерших коров. По его словам, рабочие предприятия каждый день находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Данный случай - не единичный и ярко показывает, как Лукашенко «поднял» село.