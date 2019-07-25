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Правители Шредингера

  • Егор Седов
  • 25.07.2019, 12:07
  • 1,737
Гурбангулы Бердымухамедов

Очень незавидная у них судьба.

Имперодержавники (а вслед за ними - и российские власти) любят поговорить про "расчеловечивание". Что-то в этом духе мы не так давно слышали от Матвиенко - мол, усыновление детей однополыми парами приведет к вырождению человечества. В действительности - и Валентине Ивановне стоило бы это узнать - к вырождению человечества приводят пьянство и тяжелые наркотики, а отнюдь не воспитание детей в однополых семьях, таких семей - мама, бабушка, ребенок/дети - наверное, половина в РФ... Но речь сейчас не совсем о том, а именно о самом настоящем расчеловечивании.

Я, наученный опытом блогерства, никак не прокомментировал сообщения о якобы смерти Гурбангулы Бердымухамедова. Есть в мире такой диктатор, который, пожалуй, погаже Ким Чен Ына. Хотя - без ракет. Но Киму III приходится оглядываться на материковый Китай. И учитывать то, что есть молодой претендент в Кимы IV...

А диктатор Туркмении, если на что и оглядывается, то разве только на свой клан. Которому вряд ли нужно что-то, кроме денег и привольной жизни. Каковой остальные жители этого странного постсовкового государства лишены.

Так вот, он якобы умер. Или - не умер. Или - при смерти его мать. Или - нет, а просто происходят некий вброс сообщений...

Так вот, народ, это непонятно. И непонятно будет.

Дело в том, что почти любой диктатор (а уж при тоталитарном режиме - тем более) расчеловечивается.

Мы видим Трампа - и понимаем, что это он самый и есть. Мы видим Бориса Джонсона, слегка неуклюже кланяющегося Королеве - и понимаем, что это именно они.

А вот дату смерти Сталина - не знаем. Да-да, конечно, есть 5 марта 1953 года. Но это - дата, когда Анна Ахматова отпраздновала смерть своего мучителя. И далеко не только она.

А вот за то, что он умер не 5 марта, говорит достаточно много фактов. (Никто не пишет об анализах мочи живого полубога).

Мы не знаем, когда умер Чавес.

Мы не знаем, почему 9.5 лет назад дикторы тегеранского ТВ оделись в траур - и пошли слухи, что рахбар Хаманеи мертв. (А он жив и по сей день!)

Есть и более экзотические гипотезы. Например, что операция "Валькирия" была удачной, но Гитлера быстро заменили двойником.

Ну, а слухи про двойников одного лидера северной державы все, наверное, в курсе, можно не повторять.

К чему все это?

А к тому, что закрытая от людей власть с попытками самосакрализации - это непременно расчеловеченные правители. О которых на самом деле неизвестно ровным счетом ничего. Каковы они на самом деле, вне телекамер? Слухи, только слухи. Живы ли? Мертвы ли? Когда померли и по какой причине? Потом все это выясняется - да и то не всегда.

Правители Шредингера.

На самом деле, очень незавидная судьба. Ни жить толком, ни умереть - и, как правило, оставить тонны проклятий в свой адрес.

Так что этот самый Гурбангулы - то ли есть, то ли нет, возможно, умер, возможно, жив. То ли в чем-то правдивы его биографы, то ли верны слухи, и он - бастард Ниязова. Если он и в самом деле умер, то все равно дату смерти установит "ближний круг". Когда сторгуется и договорится промеж собой - не раньше.

А вот что дальше... Есть мнение, что все безнадежно. Но ведь в соседнем Узбекистане после смерти Каримова и отстранения его клана все тоже казалось безнадежным - ан нет, пошла кое-какая демократизация.

Но предсказать что-то наверняка практически невозможно.

Егор Седов, Facebook


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