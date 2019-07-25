Ученые: На Луне может быть куда больше воды, чем предполагалось 2 25.07.2019, 12:08

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иллюстрационное фото charter97.org

Выводы основаны на анализе 12 тысяч лунных кратеров.

Группа ученых из Калифорнийского университета сообщила, что на поверхности спутника Земли может оказаться намного больше ледяной воды, чем считалось ранее, пишет издание Phys.org.

Исследователи изучили 12 тысяч кратеров на Луне, используя данные, собранные станцией Lunar Reconnaissance Orbiter, с 2009 года находящейся на орбите спутника Земли. Затем ученые сравнили лунные затененные кратеры с аналогичными областями, защищенными от Солнца, на поверхности Меркурия. Для этого им пришлось проанализировать данные о двух тысячах кратерах Меркурия с автоматической межпланетной станции Messenger, которая провела четыре года на орбите этой планеты.

В итоге, по словам специалистов, они обнаружили «похожую тенденцию» в кратерах около южного полюса Луны и пришли к выводу, что на их дне также может быть много льда. Всего около 100 миллионов тонн: это в два раза превышает данные предыдущих исследований.

Так как на Луне нет атмосферы, содержимое кратеров подвергается воздействию метеоритов и потоков ионизированных частиц, исходящих от Солнца, — солнечного ветра. Затем эрозия поднимает частицы воды за пределы кратера, где их можно обнаружить при помощи приборов, установленных на космических станциях, таких как Lunar Reconnaissance Orbiter. Поэтому, как заключили ученые, будущие миссии на Луну должны включать использование зондов, которые будут исследовать кратеры, чтобы подтвердить их предположения.

В прошлом году ученые допустили, что на Луне дважды создавались условия для существования органической жизни.