«Независимая Беларусь - наследие Короткевича» 25.07.2019, 12:22

Владимир Короткевич, как настоящий шляхтич, был благородным, романтическим жизнелюбом.

Сегодня - день памяти о Владимире Короткевиче. Во время советской власти его романтические книги о белорусском прошлом становились ориентиром для патриотов. Владимир Короткевич, который пробуждал в земляках национальную память и гордость за собственную историю, не дожил несколько лет до независимости Беларуси, пишет «Белсат».

Короткевич родился и жил в Орше. Именно Поднепровье будет местом развертывания событий для многих его произведений.

«Переименовать улицу Космонавтов в улицу Короткевича предложил Владимир Орлов», - вспоминает краевед Геннадий Шепелев.

Современники вспоминают, Владимир Короткевич как настоящий шляхтич был благородным, романтическим жизнелюбом и оригиналом. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, – і тады пераможаш». Жизненное кредо писателя, которое подходило к делам как большии, так и насущным.

«Мне что-то было нужно от жены Короткевича. Я поднялась, ее не было дома. Я звоню, звоню в дверь, открывает Владимир Семенович, и как закричит на меня: Чего Вы звоните ?! Мультфильмы же показывают», - говорит Валерия Науменко, дочь писателя Ивана Науменко.

Короткевича вспоминают как веселого человека, несмотря на то, что ему приходилось нести давление со стороны властей. Цензоры называли его «врагом народа», а 2-ая часть романа «Каласы пад сярпом тваім» таинственно исчезла из квартиры. И тем не менее Короткевич писал до самой смерти ради Родины.

«Видите, там стоят свечи, говорят, что в день, когда убили Калиновского, он зажигал эти свечи», - говорит Елена Сенкевич, племянница Владимира Короткевича.

25 июля 1984 года Владимира Короткевича не стало. Он прожил 53 года, но этого ему хватило, чтобы создать Беларусь.

Потомкам Короткевич оставил не только свои произведения. После него осталось что-то гораздо большее. Независимая Беларусь - в большой степени наследие Короткевича. И уже наше дело, как мы о ней позаботимся.