Делает ли белорусская армия из парней мужчин? 14 Сергей Сацук

25.07.2019, 12:34

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Лукашенко и военное лобби Беларуси любят оперировать возросшей напряженностью в мире.

Лукашенко подписал закон, изменивший систему отсрочек от призыва на срочную службу в армии. Общество забурлило. Мол, мозги важнее, чем умение копать окопы. А ведь суть не в этом.

Я служил. Еще в Советской армии. И поэтому, в принципе, не против службы. Но категорически не согласен с определением, что армия делает из парня мужчину. Вопрос в том, какого мужчину? Они ведь тоже разными бывают. Армия способна как морально сформировать полноценного человека, так же и морально разложить его. Я сам видел, как в армию уходили парни, которые принципиально не брали в рот алкоголя, а возвращались готовыми алкоголиками. Тут как повезет, с кем служить будешь, с кем поведешься от того и наберешься.

И если на гражданке ты имеешь возможность выбирать, с кем жить, учиться, работать, дружить, то в армии такой свободы нет. Нужно приспосабливаться к той среде, в которую попал. И если ты попал туда, где правит дедовщина, даже если на гражданке выступал против нее, в армии наверняка встанешь ей на службу. И, несмотря на все это, я не против срочной службы. Я против армии в целом, так как считаю, что Беларуси она не нужна, вернее не нужна в таком количестве.

Я категорически не понимаю, почему многие до сих пор оперируют выражением Наполеона: "Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую". Или еще более древнее: "Хочешь мира - готовься к войне". С того времени мир изменился до неузнаваемости. Сегодня ни одно государство не начнет вынашивать планы по завоеванию соседней страны, если с нее взять нечего. А это как раз наш случай.

Лукашенко и военное лобби Беларуси любят оперировать возросшей напряженностью в мире. Некоторые кивают на Украину и запугивают таким же будущим наш народ, если вдруг он возмутится и не захочет кормить свою армию, обеспечивать огромному числу военных, непонятно почему уходящих на пенсию значительно раньше других, хорошую старость.

Но давайте осмотримся вокруг и зададим себе вопрос, кто и зачем может прийти к нам с мечом? Поляки? Литовцы? Даже если все белорусы вдруг проведут у себя референдум и все вместе решат стать частью Польши, поляки сразу же построят на границе "польскую стену". На всякий случай, чтобы Беларусь сама не присоединилась к ним. И даже если Польша вдруг захочет хотя бы Гродненской областью разжиться, все равно не сможет этого сделать, без одобрения ЕС. Но правда жизни такова, что никому с Запада мы не нужны. Как и Украина, которая сейчас сама просится в ЕС, но там от нее отмахиваются. А чтобы войну затеять...

С Запада у нас Европейский союз, и чтобы одна из стран вдруг начала какие-то военные действия против соседней страны, нужно получить санкцию ЕС, согласие всех членов. Да и в любом случае, сегодня любая страна любые военные действия рассматривает с экономической точки зрения. Если бы у нас были залежи нефти, газа, алмазов, то теоретически можно было бы потратить миллиарды на войну, отдать жизни своих граждан, чтобы подобраться к нашим богатствам. Но у Беларуси нет настолько дорогих природных ресурсов.

Кроме того, сегодня мир совсем не такой, как во времена Наполеона и даже не такой, как в ХХ веке. Сегодня не так просто начать войну - не только мировое сообщество возмутится, но и свои граждане. Можно нажить такой геммор, что не обрадуешься. Это раньше более развитые государства завоевывали более отсталые, военные промышленники подталкивали к военным действиям. Сегодня же благополучной Европе экономически отсталая от них Беларусь и даром не нужна.

Единственная страна, которая опять же чисто теоретически может попытаться нас завоевать - это Россия, например, в геополитических целях. Да и то, мы России больше нужны как союзник, чем дополнительная территория.

Ну еще, возможно, Украина может покуситься, если там придут к власти совсем отмороженные националисты, которые вдруг заявят, что Беларусь - их территория.

А вообще, никому не нужен очаг военной напряженности в центре Европы. Даже России. Ей Беларусь нужна традиционно в качестве западного барьера от возможной угрозы, а также в качестве партнера, чтобы дружить против врагов. Но для этого нас не нужно завоевывать, мы и сами согласились быть этим барьером. За дешевые энергоносители и кредиты.

Украина с "ДНР" и "ЛНР" разобраться уже сколько лет не может и поэтому ей тоже еще долго будет не до внешних агрессий. При любом раскладе.

Военные и сам Лукашенко любят говорить, что армия Беларуси нужна для того, чтобы нанести возможному агрессору максимально возможный урон, чтобы ему было невыгодно идти на Беларусь. Получается, руководство страны прекрасно отдает себе отчет в том, что любая внешняя агрессия оперирует сегодня экономическими мотивами, а не планами мирового господства и превосходства одной нации над другими. При этом никаких экономических мотивов, на что в Беларуси может позариться потенциальный агрессор, никто не называет. Не потому ли, что их нет?

Я с какой стороны не посмотрю на все это, везде вижу одно и то же. Наша армия нужна не нам, а России. Для того, чтобы служить западным рубежом на пути потенциального агрессора. Вот амбиции России как раз могут захотеть обломать. Но чтобы подобраться к России с Запада, нужно будет сначала пройти Беларусь. В этом и состоит главная задача белорусской армии - стоять живым щитом на пути к России. Для этих целей служат сегодня также "ДНР" и "ЛНР". Не будет их, то путь с этой стороны к России будет открыт.

Я вовсе не претендую на истину в последней инстанции. Просто убежден, что если мы завтра распустим большую часть армии (оставим лишь внутренние войска, спецподразделения, МЧС и пограничников), то в плане безопасности и сохранения независимости ровным счетом ничего не потеряем. Зато сэкономим огромные бюджетные средства и заживем значительно лучше. А служить срочную службу молодым людям можно, например, по полгода в МЧС, помогая попавшим в беду людям. Это действительно будет формирование настоящего мужчины. И тут уже никто по поводу урезанных отсрочек точно возмущаться не станет.

Сергей Сацук, "Ежедневник"