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Дмитрий Гудков: Мы напугаем их требованием соблюдать закон

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  • 25.07.2019, 12:32
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Российский оппозиционер рассказал об обысках в его квартире.

Об этом российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал в «Фейсбуке»:

- Утро начинается на допросе в СК. Расскажу им про 51-ю статью и скоро, надеюсь, выйду. Главное: после массовых обысков и арестов выборы кончились. Уже неважно, что там будет в избиркомах: этот институт при Путине умер. Последняя призрачная возможность легального участия в политике исчезла.

После ночи вообще без связи наступает прекрасная ясность. Во время обыска у меня изъяли всю компьютерную технику, от ноутбуков до iPhone и даже DVD-диск. Да, именно на него я и записывал план штурма МГИК.

Это мы с вами шутим. А следователь Рысмухаметов (целый подполковник юстиции) всерьез спрашивал меня об этом и говорил, что пришел «наставить на путь истинный». Истинный путь в его России не имеет отношения к закону, так как за все время обыска адвокатов в квартиру так и не пустили, а Оксану Опаренко и вовсе оттолкнули от двери.

Еще деталь: главным героем обыска оказался понятой, предусмотрительно надвинувший на лицо капюшон. Именно он указал на системный блок (он у меня был от Apple и внешне походил на вазу) и камеру наблюдения, фото с которой Лера опубликовала в канале. С такими понятыми никаких следователей не надо.

Но в целом, если абстрагироваться от 8 мужиков, врывающихся к вам в дом, как к себе, все это очень глупо. Приехали они в большой ГАЗели «Кинологическая служба». Ну, то есть буквально «собака с милицией приезжала». Первым делом отрубили связь в доме: у половины собравшихся на лестничной клетке журналистов не ловили сотовые. Вот зачем? И главное: а почему 8 полицаев? Почему сразу не рота, не взвод, не Первая конная армия?

И чего добились? Напугали? – Нет, разозлили. Помогли мне рассказать новым сотням тысяч россиян о том, что сейчас творится в Москве. Кстати, пресс-конференция на лестничной площадке прошла лучше многих других, что у меня были. Не было бы счастья, как говорится.

Так что 27 числа все в силе. Они пугают нас беспределом? – А мы напугаем их требованием соблюдать закон. Сейчас он наше оружие.

P.S. Я очень благодарен всем журналистам, кто вчера ночью приехал освещать обыск. Это невидимое за дверью, но очень хорошо ощутимое присутствие помогало мне сохранять спокойствие и оптимизм, а обыскивающим поскорее закончить свою позорную работу.


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