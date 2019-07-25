Путина можно остановить невоенным путем 8 Вадим Зайдман

25.07.2019, 12:57

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Украинская реконкиста.

21 июня в интервью "Обозревателю" Андрей Илларионов, оценивая перспективы возвращения Украине Крыма и Донбасса, сказал, что вернуть оккупированные территории можно только военным путем: "Вернуть оккупированные территории можно только одним способом. Тем самым, каким они были захвачены. То есть военной силой. Других способов не существует. Может ли Украина это сделать сегодня? Для любого адекватного человека, знакомого с событиями пяти последних лет, ответ однозначен: нет... При нынешнем состоянии вооруженных сил, экономики, состояния госаппарата Украина вернуть эти территории сегодня не может". Отсюда единственно возможный рецепт — сделать украинскую армию сильнее российской: "...необходимо создать в Украине иные вооруженные силы, иную экономику, иное государство. Это проект не на год и не на 5 лет".

Рецепт, на мой взгляд, для Украины самоубийственный, невыполнимый и, главное, бессмысленный.

Во-первых — почему самоубийственный. Украине, безъядерной державе, затевать прямое военное столкновение с Россией — это в любом случае безумие, как бы сильна ни стала ее армия.

Во-вторых — невыполнимость. Украинская армия сильнее российской — это при разнице ресурсов двух стран выглядит совершенной утопией, во всяком случае, на обозримую перспективу.

И, наконец, главное. Бессмысленность. Потому что Путина вполне можно было призвать к порядку невоенным путем. В 2014 году, когда он еще не вошел во вкус и не понял, насколько далеко Запад позволит ему зайти в его агрессивных устремлениях, это сделать было гораздо проще. Теперь, когда он уверился, что Запад чуть ли не на все готов закрыть глаза, остановить его, конечно, будет труднее. Но тоже возможно, хотя и с большими издержками. Была бы политическая воля этого самого Запада, прежде всего — США.

Еще в 2014 году, сразу после начала российской агрессии, анализируя параллель Мюнхен-38 и "Мюнхен-2014", я писал, что, в отличие от Гитлера, которого после 1938 года можно было остановить, действительно, только военным путем, Путина легко, чуть ли не играючи, можно приструнить путем невоенным. Но, конечно, не одной Украине, а только при активном содействии Запада. Прошу прощения за самоцитату:

"В 1938 году остановить Гитлера можно было только военным путем. Гитлер и его окружение не хранили свои средства на банковских вкладах других стран, их дети не учились "на Западе", они не держали там недвижимость, не ездили летом туда отдыхать и т.д. Поэтому — только военным путем.

Воевать против Путина никто не собирается, да в этом и нет необходимости. Есть масса невоенных способов остановить его, если, конечно, иметь к тому политическую волю. Потому что (перечислим все выше перечисленное, только уже без частицы "не"): Путин и члены "Озера" хранят свои средства на банковских вкладах других стран, их дети учатся на Западе, они держат там недвижимость, ездят летом туда отдыхать и т.д."

Путин со своим кооперативом "Озеро" по уши инкорпорирован в Запад, поэтому, если бы Запад не был столь шредеризирован, столь цинично заточен на "сотрудничество" с Россией, столь корыстолюбив — мы давно бы уже забыли, что был в России такой президент Путин Владимир Владимирович. Причем забыли бы уже вскоре после развязанной им грузинской кампании, а до агрессии против Украины дело просто бы не дошло.

Андрей Илларионов приводит ряд исторических примеров возвращения странами утраченных территорий. Но как раз последний приведенный им пример, последний и во времени — объединение ФРГ и ГДР — случился невоенным путем, в Перестройку, на фоне надвигавшегося краха СССР.

Но конечно, если Запад вместо того, чтобы вводить персональные санкции против Путина и его камарильи и наложить арест на награбленные ими триллионы, возвращает Россию в ПАСЕ, то мирным путем этого хулигана призвать к порядку вряд ли удастся. Наоборот, такое проституированное поведение Запада, как верно пишет Илларионов, позволяет Путину хвастливо заявить: "Вот видите, мы были правы, а они — нет. Первый шаг по исправлению своих ошибок Европа сделала. Сделает и последующие. Надо просто уметь ждать. Нам пришлось подождать 5 лет, но в этой борьбе выиграли мы. Поэтому будут и другие шаги — раньше или позже. В случае с ПАСЕ потребовалось 5 лет, в других случаях срок будет другим. Но, так или иначе, Запад все равно откажется от своей позиции, а мы менять ничего не будем". Все это в конечном счете не только поощряет, но и провоцирует Путина на новые авантюры.

В этой ситуации остается только согласиться с мнением Владислава Иноземцева, что Путина надо просто "пережить", поскольку "история корпоративных режимов характеризуется тем, что они никогда не переживают ухода своего основателя". Плохо, конечно, поскольку Путин продолжает убивать людей в Украине и в Сирии, но, увы, нет сегодня на этого мирового хулигана мирового полицейского (куплен с потрохами или, скорее, находится на крючке), поэтому не остается другого выхода, как ждать. Правда, можно дождаться, что ошалевший от безнаказанности новоявленный фюрер таки доведет дело до Третьей мировой, ядерной войны — даже если он этого не хочет. Если все время твердить и пугать Запад ядерным пеплом, то может раскрутиться сценарий самосбывающегося прогноза.

Существует мнение, что кто бы ни пришел после Путина — он будет еще хуже, потому что все ближнее окружение Путина состоит из ястребов, еще "ястребинее", чем он. Я так не считаю.

Во-первых, как известно, одновременно все с ума все-таки не сходят. А Путин, совершенно очевидно, за 20 лет безраздельной и бесконтрольной власти действительно прописался в другой, может быть, даже не параллельной реальности, а в каком-то другом измерении. Развязывать в 21-м веке войны просто так, без всяких видимых причин, во вред в итоге своей же стране, причем против тех, кого ты продолжаешь называть братьями, — такое извращенное сознание, такая мешанина в мозгах невозможна у всех одновременно. Можно вспомнить из недавней истории, что на второй день после смерти Сталина не кто иной как кровавый палач Берия прекратил "Дело врачей", всякие репрессии и уже летом начал выпускать заключенных из лагерей.

Кроме того, кто бы ни пришел после Путина, он придет на оставленную им после себя выжженную пустыню (в российской экономике, в отношениях с западным миром). Поэтому ему надо будет всю вину за выжженную пустыню свалить на предшественника и действовать от противного: Путин развязал войны — он их прекратит, Путин ужесточал режим — он вынужден будет проводить какую-никакую, а либерализацию, и так далее. А еще мы знаем закономерность исторических циклов России: заморозки всегда сменяются оттепелью.

И главное. Новому президенту, чтобы как-то оросить эту выжженную пустыню, нужно будет переключиться, наконец, с внешней политики на внутреннюю, а также восстанавливать отношения с Западом. А их полномасштабное восстановление возможно все-таки при прекращении агрессии против Украины и возвращении награбленного.

Знаю — со мной многие не согласятся, но на второй (фигурально, а может, и буквально) день после ухода Путина Украине будет возвращен Донбасс (разумеется, что прекращены всякие военные действия), а на третий или четвертый день — Крым. У нового российского руководства просто не будет другого выхода.

Так что — остается либо ждать биологического ухода основателя путинизма, либо же того момента, когда его сместят друзья-соратники, что на сегодня возможно, но маловероятно.

Вадим Зайдман, kasparov.ru